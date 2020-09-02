天津：智能服务让老人生活更便捷

“如果不是这个小东西及时预警，让我发现自己有高血压，到医院就诊，我还不知道会出什么问题。”天津市河东区万新村老人姜德玉指着手腕上的智能手表说。

去年3月，她接到腕表服务平台的电话提醒：血压偏离正常区间，建议尽快到医院检查、就诊。姜德玉将信将疑地来到社区医院。经检查，她的血压确实偏高，医生赶紧对症下药，血压慢慢控制住了。

对于滨河新苑小区的老人王炳珍来说，智能设备同样给他帮了大忙。年过七旬的老两口记忆力下降，做饭常常忘记关火。

前年冬天，王炳珍的老伴在家里煮粥，粥还没有煮熟就出门办事，忘记关火了。出去没多久，他就接到烟感报警器平台的回访电话，询问家中是否在做饭。他赶紧回家关了火，避免一场火灾。

现在天津市河东区户籍人口中，每100位就有31位是60岁以上老年人，全区60岁以上老年人达23.12万人，已进入深度老龄化社会。为提高养老服务的智慧化和专业化水平，民政部门为1000余名老人发放和安装智能穿戴设备，并搭建安全管理平台。智能设备可远程报警并响应，平台快速回访，实现险情监控和预警，以智能化手段服务老年人居家养老。

在天津市南开区养老中心，智能设备也给这里的老人提供了便利。

8月20日上午，中青报·中青网记者在护理病房看到，挂在床边的智能输液监控十分显眼。护理部主任李金亭介绍说，这套系统可实时了解老人输液过程中的异常情况，比如液体仅剩50毫升时会进行提醒，护理人员就会配置第二组液，提高了护理质量，保证了护理安全。

另外，还有智能体温贴贴在腋下就可以24小时不间断测温，了解老年人的体温变化。“不用护士频繁测体温，也不会打扰老年人休息。同时，可以设定警示值，动态掌握异常报警。”

“在目前常态化疫情防控中，新设备的采用既提高了护理人员的工作效率，又顾及了老年人的住养体验。”李金亭说。

天津市河西区为老人安装了“一键通”紧急救助服务设备，通过信息化平台和客服中心为老人提供7×24小时的家庭安全监护。

此外，河西区还试点推行独居老人等重点人群“三维防护”机制，电话呼叫中心每天对独居老人定时发送呼叫信息，若3次无应答，将联系社区网格员或志愿者入户探查，及时发现隐患、解决问题。

2017年，天津市工信局牵头出台《天津市智慧健康养老产业发展实施意见（2018-2020年）》。3年来，天津市全面推进养老服务体系建设，立足满足老年人多样化、个性化需求，加大养老服务信息化建设，逐步形成了高效、便捷、精准的“互联网+”智能养老服务模式。

针对多数老年人尤其是高龄老人对智能化接受程度较低的情况，下一步，天津市将鼓励服务企业开发简单、方便的方式，引导老年人逐步接受和使用智能方式，让老年人从陌生到熟悉，为老年人提供更多、更便捷、更有温度的养老服务。

“智能养老让我们的晚年生活越来越幸福。”方志良老人笑着说。

中青报·中青网记者 朱洪园 见习记者 张玉佳 来源：中国青年报