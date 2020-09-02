日本“村雨”号护卫舰1名乘员感染新冠 该舰已紧急返航

中新网9月2日电 据日本放送协会(NHK)报道，9月1日，日本海上自卫队“村雨”号护卫舰上的1名乘员被确诊感染新冠病毒，该舰随后紧急返航，原定前往中东海域的任务也被延期。

据日本防卫省表示，为接替正在中东海域执行情报搜集等任务的另一艘护卫舰“雾雨”号，“村雨”号8月30日从海上自卫队横须贺基地启程。不过，为防止新冠疫情，“村雨”号启程后并没有直接前往目的地，而是计划在2周内于日本近海待命，并对船上约200人进行PCR检测。

报道称，9月1日，检测结果显示，船上1名20多岁的乘员被确诊感染新冠病毒，随后，“村雨”号紧急返航，其前往中东的计划也被延期。

防卫省表示，将与保健所就该名确诊乘员有无密切接触者，以及疫情是否已在其他乘员中扩散等问题进行联合调查，调查结束后，再决定是否继续派遣“村雨”号前往中东执行任务。

2019年12月27日，日本内阁决定派遣自卫队赴中东海域，执行情报收集与保护日本相关船只的任务。其中，“高波”号护卫舰于2020年2月2日从横须贺基地起航，“雾雨”号护卫舰于2020年5月10日从佐世保基地启航，此次的“村雨”号为前往中东的第三批护卫舰。