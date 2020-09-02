教育部部署秋季开学工作：坚持“应开尽开、应防必防”

中新网9月1日电 据教育部网站消息，教育部日前召开视频会议，部署秋季学期开学和秋冬季疫情防控工作。会议强调，要努力做到秋季学期全面、正常、安全开学。实现全面恢复正常教育教学秩序的目标，要坚持“应开尽开、应防必防”的原则。

日前，教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室召开全国教育系统秋季学期开学和秋冬季疫情防控工作视频会议，交流地方和高校经验做法，部署2020年秋季学期开学和秋冬季疫情防控相关工作。

会议指出，全国教育系统贯彻落实党中央、国务院决策部署，按照教育部党组疫情防控常态化下2020年秋季学期开学和秋冬季疫情防控工作要求，在属地党委和政府的领导下，科学精准做好疫情防控工作，扎实有力推进秋季学期安全开学、正常开学、全面开学。

会议强调，严格落实疫情防控措施和要求、全面恢复正常教育教学秩序，是全国教育系统最重要的任务和目标。一是要严格落实更新版高等学校、中小学校和托幼机构秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案要求。二是要努力做到秋季学期全面、正常、安全开学。实现全面恢复正常教育教学秩序的目标，要坚持“应开尽开、应防必防”的原则。

“应开尽开”要求在满足开学条件前提下，各个地区、各类学校、各个年级、各个班级要全面恢复正常教育教学秩序。“应防必防”要求必须将疫情防控措施和要求落实到位，做到科学精准防控，确保万无一失。要加强组织领导，压实各方责任，调整完善防控措施，落实督导检查。

会议强调，按照教育部党组要求，在疫情防控常态化下全面恢复正常教育教学秩序，要着力做好三项工作：

一是“强”责任，突出“防”。各地和学校主要负责同志要加强领导、落实责任。既要防止麻痹松懈，又要防止防控过度。在国内疫情防控形势和教育系统疫情防控成效积极向好的态势下，容易在思想上出现麻痹松懈，要严防松懈，时刻绷紧疫情防控这根弦，坚决不能有丝毫懈怠和侥幸。

教育系统仍面临境外输入风险加大、国内零星病例散发、秋冬季节传染病高发、新冠肺炎病毒认知不足四重压力和挑战，为实现全面恢复正常教育教学秩序的目标，容易在措施上出现过度防控。要严防过度，及时调整防控措施、制度、要求，达到合适的“度”，坚决不能把严格落实防控要求导向过度实施防控措施。

二是“硬”管理，突出“实”。全面恢复正常的教育教学秩序、全面落实更新版疫情防控技术方案、建立应急反应机制并确保其有效运行都属于硬性管理要求，需要严格地贯彻落实。

三是“化”疑惑，突出“效”。针对师生在新学期开学和校园疫情防控过程中的想法、疑惑和诉求，要及时掌握、有效化解，营造师生共同努力做好校园疫情防控、全面恢复正常教育教学秩序的良好氛围。