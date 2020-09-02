疫情频亮红灯，民进党还在装睡

自6月底至今，超过10例自台湾离境者在境外确诊新冠肺炎。仅在过去不到两周内，上海便接连出现3例自台湾输入性确诊病例，频率之高令人咋舌。台湾疫情真相究竟如何？

面对境外不断亮起的确诊警报，民进党当局故意视而不见。台湾流行疫情指挥中心一如既往地粉饰太平：那些只是“零星案例”，有些更是“伪阳性”。再说确诊人士在台接触者“检验均阴性”，又能“排除感染可能性”。如此说来，台湾境内防疫风平浪静，“零确诊神话”屹立不倒？

民进党当局还玩起了“甩锅”，称病患“感染地点仍有待商榷”，“入境台湾前即被感染的可能性高”，“入境上海时也已不具传染力”。不仅把责任撇个干净，还硬打包票说即便病毒来自台湾，彼时已不再具有破坏力了。科学家都说不准的事情，民进党当局偏一口咬定，轻易发免责声明，不恰好暴露自己心虚？

疫情发生以来，不论确诊数字如何增长，边境输入性风险多大，专家和大众要求普筛的呼声多高，民进党当局都铁了心要把“不普筛”扛到底。不仅不扩大筛检，即便是确诊病例的接触者，都恨不得人数越少越好，每例仅划拉出百十人甚至更少来筛检，然后得意洋洋地宣扬天下太平。

早有岛内专家质疑，受限于筛检量、采检时效、试剂准确率等因素，台湾要验出确诊并非易事，何况当局还讳莫如深地一再紧缩筛检，这让确诊病例的浮现变得更加困难。台湾到底有多少实际感染者？防疫风险究竟有多大？民进党当局深恐民众了解实情，为让防疫“政绩”不破功而不择手段。

民进党当局漠视民众生命健康，坚决不开展广泛筛检，却有基层民众健康守护者恪尽职守，如彰化县卫生局长组织筛检自高风险区来台者，偏又查出了确诊病例。这可犯了民进党当局大忌，一时间台湾地区正副领导人、行政和卫生福利部门、绿委乃至网军如临大敌全面打压，流行疫情指挥中心负责人陈时中更上纲上线，动用专门肃贪的政风单位介入调查，竟是一副查处弊案的架势。

台湾大学公共卫生学院主导开展万人血清抗体调查，意在发现社区潜在的无症状感染者，填补可能存在的防疫漏洞，同样遭民进党当局抹黑抹红。民众迫切需要知道台湾疫情的真相、相应风险和防治之道，民进党当局却鸵鸟般自我麻痹，并强令全社会噤声，视民众的生命健康如无物。

岛内有识之士指出，防疫工作应回归科学、面对事实，才不会流于盲目或武断。一心想要维护当局的“防疫神话”，拒绝任何监督或不同意见，无异于玩火自焚。

陈时中近来恬不知耻地称，台湾“确诊率极低”关键在于从当局到个人都能保持“谦卑”，“审慎以对”；如果重来一次，仍会请政风部门调查彰化县卫生局长。

大搞“绿色恐怖”竟成了谦卑，打压防疫有功者却毫无愧色，政客之厚颜真令人叹为观止。陈时中还说：“自以为可以控制疫情，很放任、很自大，不会让疫情变好。”这用在民进党当局“政治挂帅”的防疫上，倒是量身定制的精准评语。

如今台湾“报复性旅游”兴起，再加上各地时有大规模群聚活动，民进党当局若不认清防疫严峻形势，一再玩忽职守轻率处之，甚至牺牲民众生命福祉粉饰政绩，后果将不堪设想。民进党醒醒吧！