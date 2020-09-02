欧洲各国积极推进“绿色复苏”

面对新冠肺炎疫情给经济社会带来的挑战，欧洲各国将节能减排和可持续发展作为经济复苏计划的重要考量，在清洁交通、可再生能源、老旧建筑翻新改造等重点领域持续开展行动

建筑翻新，创造大量就业岗位

本报驻法国记者 刘玲玲

家住巴黎15区的贝特朗·皮卡尔最近正忙着为翻修老房子递交补贴申请材料。通过审核后，他可获得最高1万欧元的补助，用以更换旧的取暖设备或房屋隔热材料。这项名为“我的翻新工程补助金”措施今年1月起在法国推出，迄今已收到5万份申请。从2021年起，该补助将取消收入条件限制，惠及全法居民。多年来，法国致力于从建筑业这一能源消耗“大户”入手，推动绿色经济发展。

法国生态转型和团结部数据显示，建筑业能源消耗量约占法国能源消耗总量的44%，产生的二氧化碳约占全国排放总量的25%。据统计，法国各地有超过700万套能源等级为F或G的高能耗住房，亟须从建筑材料、内部构造等方面升级，以实现法国政府此前宣布的到2050年所有建筑符合“低能耗建筑”的目标。

建筑翻新也是欧盟推动疫情后经济绿色复苏的重要领域。法国经济与财政部长勒梅尔日前宣布，法国政府计划拨款300亿欧元用于推动法国生态转型和经济去碳化。建筑节能改造、可持续交通和可再生能源是三大主打领域，节能翻新补助是该绿色复苏计划的首发措施。法国政府还将拨款40亿至50亿欧元翻新学校、养老机构等公共建筑。

随着建筑标准和政策的不断更新，建筑翻新将产生一大批新的工作岗位。以“我的翻新工程补助金”为例，该政策将逐步取代此前的能源更新工程抵扣税额措施（CITE），申请者可以直接在翻新工程结束时获得补贴，而无需等待下一年税额抵扣。法国政府为此项目和CITE项目投入预算共计8亿欧元，预计每年将有20万个申请项目，创造数十万个就业岗位。

法国生态转型和团结部主管住房事务的部长级代表埃马纽埃尔·瓦贡表示，建筑业占法国国内生产总值的10%，拥有超过200万从业人员，其中新建和翻新建筑是增加就业、恢复经济的有力方式之一。“法国2017年建筑翻新市场规模近280亿欧元。到2050年，除公共建筑外，将有2000万套房屋进行翻新。预计该行业在未来几十年内将实现非常强劲的增长。”

“生态隔热”公司是一家旧房改造企业。该公司创始人伯努瓦·迪拉克说，公司抓住了政府提供援助资金的机遇，为用户设计基于装修补贴政策的方案，在10年内成长为一家拥有20个代理机构、350名员工、营业额达5000万欧元的业内较大规模企业。“除提供翻新方案外，公司还将在翻新材料研发上拓展，为此我们计划今年再新招聘100人。”

“法国计划在未来10年内将二氧化碳排放量减少30%，推进建筑节能翻新将在这一过程中发挥很大作用。”瓦贡指出，除提高住宅舒适性、改善卫生条件外，建筑翻新还将促进节能减排，创造更多建筑商、油漆工、水管工和电工等就业岗位，并有利于法国推动能源转型，实现绿色经济复苏。

（本报巴黎电）

投资氢能，商业机遇数不胜数

本报驻德国记者 花 放

德国石荷州的西海岸地区濒临北海，风能充足，地质储藏条件优越，被认为是开展氢能实验的理想地点。日前，德国首个氢技术设施“西海岸100”实验项目在这里正式启用。通过这一项目，德国希望打造“绿色氢能”完整产业链：海上风电厂将为前期建设的30兆瓦电解水制氢设备提供电能，水解时产生的废热可直接应用到工业领域，副产物氧气将用于当地水泥厂生产，以降低碳排放量。除并入燃气管道外，氢气还将和水泥厂产生的二氧化碳一起用作生产甲醇，以及转化到航空运输燃料等应用领域。

项目协调人、海德炼油厂总经理于尔根·沃尔施莱格表示，该实验项目所有参与方都目标明确，希望在从绿色氢能的生产到综合运用的整个过程中开展长期合作，共同构建实现能源转型和脱碳目标的可持续商业模式。德国联邦经济和能源部部长阿尔特迈尔认为，“西海岸100”是德国国家氢能源战略的基石和先锋项目，将有利于德国在氢能源领域成为领导者，并推动石荷州西海岸地区的发展。

为实现2050年温室气体“净零排放”目标，零排放、零污染、具有可持续性的“绿氢”被欧盟寄予厚望。氢能是一种二次能源，须通过其他物质制取。全球范围来看，近99%的氢气制造仍高度依赖煤和天然气等化石燃料，被称为“灰氢”或“蓝氢”。使用天然气为主要原料的“蓝氢”尽管搭配了碳捕捉和封存技术，但制取过程中仍无法消除所有碳排放。因此，利用风电、水电等可再生能源以电解水方式产生的“绿氢”是当前欧盟各国研究的重点。

7月，《欧盟氢能战略》正式通过，欧盟委员会副主席蒂默曼斯表示，将把“氢经济”作为新的增长引擎，以克服疫情造成的经济困难。不少专家指出，风能和太阳能等常见可再生能源的电气化只能实现部分减排，氢能有望成为达到“净零排放”目标的必要手段。绿色氢能已成为欧洲新能源领域的一颗明星。

氢能在能量密度、燃烧能力以及与现有基础设施的兼容性等方面具有优势。氢的能量密度比锂电池高，因此有望成为长途运输、航空、航海领域的替代能源。氢气也可以利用现有的天然气管道进行运输，代替天然气用于供暖。

欧盟计划到2030年将电解绿氢产能扩大到40吉瓦，并预计到本世纪中叶，欧洲氢能市场可创造约540万个工作岗位，年营业额可达约8000亿欧元。德国经济研究所指出，如果德国继续保持全球电解设备市场20%的份额，就能创造47万个工作岗位，相当于目前该国汽车业的一半。德国经济学家薇罗尼卡·格林姆指出，从生产和加工绿氢的机械设备，到通过管道、轮船或陆路进行的国内和国际运输，再到其在燃料电池等各领域的最终运用，与“氢经济”相关的商业机遇数不胜数。

面对“氢经济”带来的机遇，欧盟各国纷纷加大投入。在交通领域，欧洲目前拥有超过200个加氢站，科隆、罗马、奥斯陆、鹿特丹等城市已投入使用氢燃料电池巴士。未来还将修建更多加氢站，提高氢能源汽车的比例。在供暖领域，德国将重点建设氢气网络。5月，德国部分管道运营商公布计划，将以改造后的天然气管道为基础，到2030年建成全长1200公里的氢气网以增强储运能力，项目预计耗资6.6亿欧元。

成本是决定氢能能否大规模应用的关键因素。德国联邦经济和能源部认为，德国氢能制取和处理技术相对成熟。为了进一步降低使用成本，应该大规模扩建可再生能源水解制氢设施，并加速培育国内氢能市场，为长远经济效益投资。

（本报柏林电）

贯通铁路，打造绿色交通网络

本报驻比利时记者 方莹馨

在欧洲坐火车旅行，旅客可以在大多数欧洲国家之间穿梭而不受边界限制。今后，这一体验有望进一步提升：预计2026年投入运营后，波罗的海铁路将打通波罗的海三国与西欧国家之间的铁路通道；德国德累斯顿和捷克布拉格之间的铁路跨界段建成后，柏林到布拉格的车程将从4.5小时缩短至2.5小时；可互操作的欧洲铁路交通管理系统范围进一步扩大，将在整个欧洲大陆实现火车的无缝运行……

为推动绿色复苏，欧盟日前宣布将通过“连接欧洲设施”基金向140个关键运输项目注入近22亿欧元，上述工程所涉及的项目均在受资助之列。完善铁路是此次欧盟注资的重点，包括跨境连接以及与港口和机场的连接。运量大、电气化程度高的铁路是重要的绿色交通方式之一，发展铁路有助于交通运输业实现脱碳目标。

据统计，欧盟超过1/4的温室气体排放来自交通运输业。为实现到2050年该领域温室气体排放减少90%的目标，欧盟大力支持交通运输领域的绿色转型。目前，欧盟内部跨境货物运输75%靠公路完成，“欧洲绿色协议”建议大幅提高铁路运输和内陆航运比重。欧盟拟将2021年定为欧洲“铁路年”，鼓励民众在出行选择上更多从飞机、私家车转向火车，以提升铁路交通比重。

2014年以来，欧盟投入超过350亿欧元用于铁路建设，各成员国也推出各种优惠政策鼓励火车出行。比利时自今年10月开始向所有12岁以上公民提供12张免费火车票，有效期6个月。德国今年初将铁路长途客运纳入享受增值税优惠的行业名录，使票价下降10%，7月1日起票价再次下调1.9%。为推广多式联运，德国、波兰等国还要求每列火车上至少设置8个自行车存放位。德国一项研究预测，采取多式联运可以减少27.4%的交通运输排放。

此次受资助的140个项目还包括内陆水路运输与多式联运，与铁路一道构建起绿色综合交通网络。就波罗的海铁路项目而言，其北部通过水运连接芬兰，南部以欧洲标准轨距铁道经华沙连通中西欧，建成后将成为泛欧交通运输网北海—波罗的海运输走廊的一部分。预计2030年客、货运量将分别达到390万人次和1300万吨，将产生162亿欧元经济效益，并创造价值30亿欧元的二氧化碳减排效益。

此外，欧盟还将投入近1.42亿欧元支持交通运输使用绿色燃料。在海事部门，项目包括改造船舶以及在港口安装相应的基础设施，使其可以使用液化天然气，并为港口安装岸上电源，以减少停靠船舶的排放。在道路网络上，加装1.7万个充电桩。欧盟此前提出到2025年建设100万个公共充电桩，以满足1300万辆电动车的需求。

国际劳工组织和联合国欧洲经济委员会的报告显示，交通运输业转型可创造数百万个新就业机会，帮助发展绿色、健康的经济。欧洲运输与环境联合会清洁车辆项目负责人格雷格·阿彻以节能汽车为例指出，燃油效率更高、排放更少的汽车包含更多零部件，需要更多劳动力来生产和组装，从而创造更多就业。

（本报布鲁塞尔电）

《 人民日报 》（ 2020年09月02日 17 版）