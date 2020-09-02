节约粮食几十载 勤俭家风传四代

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在湖北襄阳，退休干部蔡学岭一家，将勤俭节约的家风传了四代。蔡学岭父亲经历过粮食短缺的年代，将“万吨油装不满漏砂锅”作为家训，提醒一家人不能浪费粮食。多年来，蔡学岭一直保持着勤俭节约的好习惯。在他的影响下，女儿的口头禅是“随手关灯，饭吃干净”，外孙吃饭颗粒不剩、草稿纸充分使用、看见浪费行为会及时提醒制止……未来，他们希望将优良家风代代传承下去。

一件穿了30多年的背心，一本使用了47年、用针线缝上布当作书皮的汉语大词典，一块上世纪80年代买的小黑板……在湖北省襄阳市襄州区委党校退休干部蔡学岭的家中，可以看到不少至今仍在使用的老物件。

参加工作40余年，蔡学岭家庭条件并不差，但他一直保持着勤俭节约的良好习惯。“万吨油装不满漏砂锅”，这句家训时时提醒着他们一家：即使粮满仓、油满缸，也经不住挥霍。

蔡学岭父亲：

“万吨油装不满漏砂锅”

这句家训，源自蔡学岭家中珍藏的一副对联：上联是“铁饭碗靠的是真本事”，下联是“万吨油装不满漏砂锅”，横批“自食其力”。蔡学岭说，这副对联出自他的父亲蔡义恭之手，写作于改革开放初期。

说起对联的来历，今年64岁的蔡学岭打开了话匣子。“小时候，我父亲当兵，母亲在家务农。”蔡学岭说，他是襄阳市襄城区欧庙镇胡河村人，父母生了他和两个弟弟、两个妹妹，家大口阔，家庭负担很重。1957年，父亲20岁的时候参军入伍，后来当了13年的兵。

蔡学岭的母亲当时是生产队的妇女队长，除了做好家中的农活，还要操持家务、抚养5个孩子。父亲有3个弟弟，其中两个弟弟还在上学，作为家中长子，父亲还要供他们读书。

“当时是按人头分粮票的，每人每年两百多斤粮票，算下来一个人平均一天分不到一斤，粮食经常不够吃。”家中当时的光景，蔡学岭历历在目。

随着父亲转业回家，以及几个叔叔陆续参加工作，家中情况渐渐好转。改革开放的春风吹来，各地开始推行分田到户。蔡学岭记得，那时候，家里小麦和稻谷各收了3000斤，玉米、黄豆各千斤，不仅不再饿肚子，一年收的粮食两年也吃不完。他和父亲拉着满满的一板车粮食去卖。

虽然家中第一次有了余粮，但过年的时候，当着几个子女的面，父亲提笔写下了那副对联，为的是提醒一家人：有余粮也不能忘了过去的苦日子，任何时候都不能浪费粮食。要自食其力，靠自己的劳动和本事养活自己。

蔡学岭女儿：

“随手关灯，饭吃干净”

蔡学岭的女儿蔡晓希是1986年生人，现在是两个孩子的母亲。在她的童年记忆中，父亲蔡学岭就一直是一个非常注重节俭的人。

“自打记事起，我就感觉我的父母跟别人的父母不太一样。”蔡晓希说，其他小朋友的衣服、书包、文具袋要是破了洞或者坏了，他们的父母会给他们买新的，但是她的父母总是给她缝好后接着用。同学要到她家做客，她都会犹豫再三，因为担心同学看到家里打着补丁的床单和被罩而笑话她。

不仅如此，家里的抹布全部都是旧衣服做的；拖鞋缝缝补补，穿了10多年，已经开裂了都舍不得扔；在外面餐馆吃饭，吃不完的饭菜铁定会打包带回家，一粒米、一口汤都不浪费……在同学面前，父亲的这些行为一度让蔡晓希有些“没面子”。

直到成家之后，有了自己的孩子，蔡晓希才渐渐明白了父亲的良苦用心，也越来越理解爷爷传下的那句家训。“小时候，我会在意别人的眼光，后来我在爷爷和父亲的影响下逐渐意识到节约光荣、浪费才可耻，所以我现在不仅自己养成了节俭的习惯，也会教育孩子要勤俭节约。”蔡晓希说。

疫情发生后，在蔡晓希的建议下，家里吃饭也开始实行分餐制，使用公筷，每个人按份按量提供，吃多少夹多少，放到自己的餐盘里，一定要吃完，不浪费。

当地有给小孩办满月酒、周岁酒等习俗，一般是在外面的餐厅请客摆酒席，但蔡晓希的两个孩子都没有办酒。孩子过周岁时，她就在家里做了一桌菜来庆祝。“这样既减轻了亲戚朋友的负担，又避免了浪费。”蔡晓希说。

如今，“随手关灯，饭吃干净”，成了蔡晓希挂在嘴边的一句口头禅。她在家里常常用这句话提醒家人，也提醒自己，养成节约的习惯。

蔡学岭外孙：

吃饭颗粒不剩，纸张充分使用

“感觉外公做的饭菜比外面餐馆要好吃一些。”11岁的习吉樊是蔡晓希的大儿子，他纯真的眼神里，流露出对外公蔡学岭的崇拜之情。

有一次，蔡学岭带习吉樊参加一个老同学为孙子举办的12岁生日宴。宴会快结束的时候，见桌上还有一大半剩饭剩菜，蔡学岭皱了皱眉，不禁站起来，指着半桌子剩饭剩菜说：“我们都是上世纪50年代出生的，都吃过苦、挨过饿，现在咱们生活条件好了，但不能忘记过去，更不能浪费。主人家待客太大方了，准备了很多饭菜，可还有这么多的好东西几乎都没动就要被扔掉，实在可惜。今天我带头，把这些剩饭剩菜打包回家，请诸位也打包吧。”

他说罢，老同学们纷纷表示赞同，大家都开始打包了。

回家后，他给习吉樊讲起了自己小时候过12岁生日时的情景。

当时，农村生活条件差，顿顿都是拿红薯当饭吃，有时能在红薯里加点小米就算不错了，下饭菜是白菜萝卜。为了给蔡学岭庆祝生日，他的奶奶费尽周折找邻居借了一碗大米，做出一小罐米饭。

蔡学岭正准备吃，突然发现旁边弟弟妹妹们眼巴巴的样子，就把米饭分给他们一起吃，大家几口就吃得一粒不剩。大米饭的香气是蔡学岭最难忘的生日记忆，这么多年也提醒着他粮食来之不易，应该珍惜。

在外公的教育下，习吉樊十分懂事，每天吃饭颗粒不剩，写作业用的草稿纸正反两面充分使用，每年的压岁钱不乱花，攒起来购买学习用具和书本。同学过生日下馆子办酒，他也从不攀比，主动和妈妈提出想在家里吃家常饭菜。作为班干部，看见其他同学有浪费的行为，他也会及时提醒和制止。

“多年来，我的家庭虽谈不上富足，经济条件也算宽裕，但这并不意味着可以浪费。”蔡学岭说，“要形成勤俭节约风气，需要从每个家庭做起，每一代都给下一代形成榜样的力量，将优良家风如接力棒一样传承下去。”

《 人民日报 》（ 2020年09月02日 13 版）