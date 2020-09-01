疫情影响近视防控 教育部组织专家研究应对对策

人民网北京9月1日电 新冠肺炎疫情让儿童青少年眼健康经历了一次“大考验”，近视防控面临更大的压力和挑战。8月31日上午，教育部召开“积极谋划对策 主动应对疫情对儿童青少年近视防控影响”专题视频研讨会，研究应对疫情对近视防控影响的相关对策。

与会专家高度评价《综合防控儿童青少年近视实施方案》实施成效。一致认为，《实施方案》实施两年来，明确了相关方面积极行动、共同推进、呵护儿童青少年眼健康的行动方案，目标明确、导向清晰、抓手到位，发挥了重要的政策引导作用。相关部门紧密配合，积极参与，开展了有目标、有抓手、有指导、有序有力的工作，严格落实近视防控相关政策和各项措施，形成了强有力的近视防控态势，综合防控儿童青少年近视取得了新的重要阶段性进展。

针对疫情常态化防控和疫情发生以来近视率波动问题，与会专家提出了相关对策建议：

一是开学后开展视力普查普测。秋季学期开学后各校组织近视普查和摸底，推进建档工作，做到早筛查、早预警、早干预，精准掌握中小学生视觉健康动态。幼儿园、小学1—3年级学生是防控重中之重，要重点预防高中生发生高度近视。

二是坚持行之有效的方法和措施。坚持“一增一减”的教育教学改革，切实落实“减负”措施，增加学生体育锻炼和户外活动时间。发挥试点作用，梳理规范化防控模式，总结推广有益经验。

三是深化科普宣传教育。发挥近视防控专家宣讲团作用，加强科普进社区进校园，提高科学用眼知晓率和普及率，培养学生健康管理意识，改变不良生活学习习惯，提高教师与家长健康素养，形成健康稳定的行为规范。

四是进一步完善体制机制。发挥全国综合防控儿童青少年近视联席会议机制15个部门作用，进一步完善政府主导、教医协调、家校联动机制，整合近视防控力量。

五是加强监督考核。将学生体质健康指标纳入学生、学校以及教育行政部门考核范畴，结合考核指标，完善评价机制。

会议指出，综合防控儿童青少年近视是一项具有战略意义和深远影响的长期工作，要持之以恒坚持下去。一是要坚持科学防控。摸清近视底数，掌握在校学生视力健康状况，分门别类给予针对性帮助和指导。二是要坚持综合施策。发挥相关部门作用，推动家校联动，加强影响近视因素研究，减轻课业负担，增加户外活动，改善教学环境。三是要坚持不懈推进。进一步坚持两年来近视防控行之有效的行动、工作、模式、机制。进一步强调重点措施，明确工作要求，加强健康教育，创新舆论宣传。

教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主要负责人主持会议并讲话。教育部近视防控与诊治工程研究中心主任瞿佳、山东中医药大学附属眼科医院院长毕宏生、温州医科大学原党委书记吕帆、上海市眼病防治中心执行主任许迅、湖北省武汉市青少年视力低下防制中心主任杨莉华、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院院长周行涛、首都医科大学附属北京同仁医院副院长魏文斌等7位全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团负责人参加视频会议。