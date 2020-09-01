有味生活3D商城 开启购物新体验

运鸿集团3D商城有味生活APP发布现场

7月31日，运鸿集团倾力打造的全球首款以“3D商城”为主题的有味生活APP在汉发布，现场观众亲身感受了网上逛街的交互式、娱乐式购物新乐趣。业内专家表示，3D商城将完全改变人们的购物方式，一种立体的、沉浸式的购物方式即将开启。

据运鸿集团3D商城技术负责人介绍，这款有味生活3D商城APP，依托于最前沿的5G、AI等技术，通过创造出逼真的3D交互购物场景，全面还原线下商城中的购物体验，在全球尚属首创。相较于以往的线上商城，有味生活3D商城APP具有立体场景购物、沉浸式购物、购物体验娱乐化等特点。

依托5G、AI等新兴技术以及网红和直播经济的推动，运鸿集团着眼于未来市场的发展趋势，以服务和保障民生为理念，倾力打造了“3D购物”新模式。

打开有味生活3D商城，一个虚拟与现实交互的世界如画轴般缓缓打开，这里有：

虚拟街景

人来人往的消费者

路边街头商贩的吆喝叫卖声

步行街边商铺琳琅满目的商品

……

消费者可以像逛街一样，近距离查看商品详情，并将看中的商品一键加入购物车。

● 3D场景购物：把商城从线下搬到线上

还原线下商城的购物体验，让线上购物不再是单纯的挑选商品。

有味生活3D商城将商城从线下搬到线上，用户走入每一个品类街道中，都可以看到每个商铺货架上琳琅满目的商品，点击商品、查看详情、一键下单，让购物体验更加流畅和便捷。

● 沉浸式购物：无接触购物，所见即所得

疫情改变了大部分人的生活方式，比如随身佩戴口罩、扩大社交距离、减少线下购物频次等。

有味生活3D商城带来的是一种全新的购物体验，人们不再受制于线下购物的单调，在商城中，我们可以在商场与商场、街道与街道间穿梭，随意走动，看到喜欢的商品便下单，体验沉浸式购物乐趣。

● 购物体验娱乐化：虚拟与现实的交互体验

就像手游一样，有味生活3D商城塑造的是一个全新的世界。

在这个世界里，每个人都有一个全新的角色，不仅在漫游的3D购物场景中挖宝掘金，还可实现消费者与消费者、消费者与店铺在线交互。一场虚拟与现实的交互，让购物不再乏味。

运鸿愿景

“有味生活3D商城”是京迈（湖北）电子商务股份有限公司旗下的一款综合类电商App。依托Unity3D引擎，结合运用5G、AI等技术，开发的基于3D场景的综合类购物商城。该商城致力于互联网+F2C+跨境电商的发展模式，实现在3D场景中沉浸式购物，同时融入逛街、娱乐、社交等属性，全面提升用户的购物体验。

“有味生活3D商城”为在此次疫情中受到冲击的中小微企业及个人，提供了就业、创业等平台服务，全面支持疫后经济重振。努力将“有味生活3D商城”打造成为中国综合零售产业的新引擎。

“有味生活3D商城”将立足湖北特色农产品，打造荆楚名品专区，既可以帮助湖北商家走出去，还可以帮忙解决特色农产品销售问题，巩固脱贫成果。对湖北特色农产品统一实行“零门槛入驻、技术支持、品牌宣传及运营策划”等全方位服务。

同时，“有味生活3D商城”也将吸纳全国乃至全球的名优精品，实现买全球卖全球的目标。

运鸿情怀

运鸿集团成立于2013 年，是一家专注大健康产业的企业。自成立以来，运鸿集团始终关注国计民生，逐步确立“大健康”的发展方向，建设以“肽”产业为主导核心的大健康企业，并基本形成了集光伏清洁能源、生态农业种植、农产品深加工、生物科技研发与应用、医药保健生产、健康管理电子商务平台、硅矿开采、影视娱乐制作等业务于一体的，以“大健康循环产业链”为业务主体的集团性公司，拥有分子公司或国内外分支机构50多家。

目前，运鸿集团在全国多地设立了绿色食品基地，拥有四大系列近百种产品，武穴一期原料肽项目已经完成，运鸿“肽家园”物联网也已初步建成，主打“肽”系列产业拥有8 项国际专利及近 50 项国内专利。

运鸿集团及时把握互联网的发展机遇，积极拓展云计算、大数据、人工智能以及电子商务板块。目前，旗下的互联网企业京迈电商，采取技术与集团业务互为驱动的发展方式，坚守“天下无疾”的价值取向，以诚信服务品质服务的理念，为社会创造价值。公司自成立以来，不断引进专业人才，目前核心技术团队成员均来自于国内知名IT企业，拥有丰富的技术开发、团队管理以及平台运营经验。公司开发的“有味生活3D商城”，通过互联网+F2C+跨境电商的发展模式，打通了工厂与C端用户的关联，彻底做到无中间商赚差价，同时免费为所有创业者提供创业平台及相关服务，助力地方疫后经济的恢复，开设特色经济通道，致力于将“有味生活3D商城”打造成为中国综合零售产业的新引擎。

以武汉为新的发展起点，运鸿集团立足长江经济带，辐射全国，布局海外，以“引领健康新生活，关注民族和未来”为企业使命，坚持以“大健康产业”为导向，打造模式创新、技术创新、服务创新、标准创新、交流创新的健康产业大平台，为助力“健康中国2030”发挥积极作用！

2019年10月，运鸿集团向湖北省扶贫基金会捐赠1000万元帮助10个村实施扶贫项目。为持续助力四川省残疾人福利事业，运鸿集团于2019年与四川省残疾人联合会、四川省残疾人福利基金会合作，设立运鸿助残基金，首笔启动资金500万元，计划基金规模5000万元，该项目已于2020年5月18日正式启动。项目基金主要用于三方面：四川省凉山彝族自治州、阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州残疾人普及型义肢、矫形器，为三州地区重度残疾人捐赠护理床、轮椅等急需的辅具；帮扶残疾人就业创业、脱贫攻坚；用于发展四川残疾人艺术团特殊艺术及励志演出。

新冠肺炎疫情发生后，运鸿集团迅速闻令而动，积极组织捐赠物资和现金共计3.124亿元；在抗疫过程中，为缓解一线防疫物资紧缺问题,保障一线抗疫防疫人员的生命健康和安全，运鸿集团还紧急购买了300万元抗疫一线最紧缺的酒精、口罩、防护服等各类防护和消毒物资，并迅速将这些紧缺物资送到了武汉最急需的一线医院和相关救助部门手中。

同时，运鸿集团还充分发挥自身优势，组织团队火速驰援武汉火神山医院建设，保障了火神山医院所需的建设物资及时运送到位，受到疫情防控指挥部的高度赞扬。

念念不忘，必有回响。多年来运鸿集团一直坚守初心和使命，用实际行动践行着青年企业家的家国情怀和社会责任，赢得了社会各界的尊重。

温馨提示

安卓手机用户可以通过百度、小米、华为三大应用市场，苹果手机用户可以通过appstore进入应用市场后，搜索“有味生活”app即可下载使用。