人民健康社区举办“走进房企”沙龙活动

8月27日下午，人民健康社区“走进房企”沙龙活动在人民日报社举行。北京书院、公园十七区·、复地通运府、和锦诚园、金茂保利首开熙悦天寰、华发 · 中央公园、金悦郡、中骏 · 云景台、首城珑玺等十余家房企代表出席。

本次健康社区沙龙现场中，社区运营方为各到场房企代表介绍了“人民网-人民健康”倾力打造的人民健康社区，以及社群活动在全国各地的热烈反响。人民健康社区自8月15日启动以来，一周内在全国13个省、40余地市，成立100余家健康社群，参加人数2万多人。

人民健康社区的建立，将逐步满足广大受众对自身健康、家庭健康的关注。社群中权威丰富的内容发布，以及惠及群员健康生活的各项福利，有助于解决广大居民对健康生活资源的需求。

为助力健康中国建设，持续推进健康社群发展。人民健康社区将助力房企，为社区业主定期输出健康资源，提供健康保障。房企代表在本次沙龙现场也积极回应表示，每个人都肩负着健康生活的责任，房企肩负着为社区业主打造健康生活的责任。大家愿以房企力量，助力人民健康社区行动，携手共建人民健康社区。