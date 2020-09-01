士力清携手燕喜堂举行“光明未来公益行”爱心捐赠活动

近日，广州士力清健康科技有限公司联合山东燕喜堂医药集团在燕喜堂医药连锁中心店前广场举行“光明未来公益行”爱心捐赠仪式。活动现场，士力清向山东两所学校和威海晚报小记者团捐赠了价值12万元的护目贴，呼吁社会各界共同关注青少年眼健康。

士力清联合创始人、湖南卫视节目主持人、《爸爸去哪儿》节目里的“村长”李锐“空降”现场，与小记者们亲切互动，并结合自身经历向在场小朋友和家长们宣传爱眼、护眼知识。

当日下午，爱心捐赠仪式正式开始。燕喜堂董事长于志刚表示，青少年时期是长身体的重要阶段，也是用眼最多的时期，这时期对眼睛的养护尤为重要。希望通过这次公益活动，呼吁家长重视青少年的视力问题，让孩子养成健康用眼习惯。

士力清董事长陈特军介绍，士力清作为护眼品牌，一直专注现代人群眼部亚健康问题，致力于为国人提供优质的眼健康产品，让视界更清晰愿与燕喜堂一起，守护青少年的眼健康，让青少年“看清世界 看见美好”。

当日，山东威海晚报小记者团30多名小记者代表参加了爱心捐赠仪式，并将家中的过期药品带到现场，参与“红色药品绿色回收”活动，以实际行动引领健康生活。士力清向威海晚报小记者团定向捐赠了价值6万元的护目贴，守护小记者们的敏锐“新闻眼”。

捐赠仪式结束后，“燕喜堂·士力清少年强护眼大直播”如期开播，包括李锐在内的明星讲师现场详细介绍了用眼护眼知识，并针对大家的提问一一进行了现场解答。

据了解，作为有责任心和有爱心的企业，士力清主要专注现代人群眼部亚健康问题，始终坚持“为大家守护心灵之窗”的使命，贯彻“看清世界，看见美好”的品牌理念，秉承“天然、安全、健康”的思想。士力清一直以来都积极投身社会公益和品牌建设，为中小学生、交警、上班族、中老年人等高强度用眼群体提供公益服务，为国民的眼健康光明保驾护航。