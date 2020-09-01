对保健品“亲测帖”要多个心眼

“干货！30+女性日常必备保健品！再不吃就来不及了！”“50款亲测！抗糖美白祛痘青汁酵素！”……近日，有记者调查发现，在一些社交及“种草”平台上，存在着不少描述夸张的保健推广信息。这些打着“亲测有效”旗号的产品推荐，实际上原作者可能对其毫不了解。而那些看似真实体验的“评测笔记”，也可能只是利用话术套路编造出来的。

尽管保健品的功效依旧存在不少争议，但“保健品不再是老年人的专属需求”已渐渐成为保健行业的新共识。据《2019年度保健品行业网络关注度分析报告》显示，90后已逐渐成为保健品消费的主力军，市场占比高达48.97%。为了抓住这一年轻消费群体，一些保健品开始走“网红”路线——除了邀请明星代言之外，还会罗列各色各样的“亲测帖”为其背书。利益驱使下，一条灰色的“亲测帖”代写产业链也悄然产生。

在现实中，“找人推荐的”，相信是不少消费者的心理。毕竟，要挑选出一件优质的商品，其实并不容易，需要花费相当的时间和精力，还需要一定的试错成本。这也是不少消费者青睐“亲测帖”的主要原因。然而，这些可以为消费者指点迷津的“亲测帖”，同样也能“指鹿为马”，混淆视听。比如，一些评测文章会浓墨重彩地描述商品的功效，每一处都抓住消费者的心。而一些需要消费者注意的细节却轻描淡写，如产品副作用、产品质量等等。这就存在欺骗、误导消费者之嫌。

其实，从用户角度来描述自己使用产品的体验，这无可厚非。如果存在收费写作的行为，并发布于社交平台以及购物网站，可以起到推广宣传、诱导销售的效果，“亲测帖”实则已具有广告代言性质；若构成虚假宣传，则需要承担相应的法律责任。简单说，产品出了问题，代写人要负责。

但当前的困境是，如何区分这些充斥在“亲测帖”中的浑水摸鱼者。这需要平台做好相关审核工作，对于不符合保障人身、财产安全要求的商品，要采取相应的处置措施，并及时向主管部门报告。而消费者也不妨对“亲测帖”多留个心眼。 （陈文杰）