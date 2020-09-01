推进新冠病毒核酸检测能力建设工作

新华社北京8月31日电 日前，国务院联防联控机制印发《进一步推进新冠病毒核酸检测能力建设工作方案》（以下简称《方案》）。

《方案》指出，及时开展核酸检测是落实“四早”要求的关键措施，也是做好常态化精准防控的基础和前提。党中央、国务院多次对提高新冠病毒核酸检测能力作出部署。各地要高度重视，应对新冠肺炎疫情联防联控机制（领导小组、指挥部）要加强组织领导，统筹推进核酸检测能力建设工作，进一步提高疫情处置应对水平。

《方案》提出，到2020年9月底前，各地要实现辖区内三级综合医院、传染病专科医院、各级疾控机构以及县域内至少1家县级医院具备核酸采样和检测能力。到2020年底前，所有二级综合医院具备核酸采样和检测能力，完成城市检测基地和公共检测实验室建设，充分发挥独立设置的医学检验实验室（以下称第三方实验室）作用，合理布局分区域机动核酸检测力量，形成快速反应的调集机制，具备在发生局部聚集性疫情时较短时间内完成人群核酸检测的能力。

《方案》从五个方面作出安排：一是提高日常核酸检测能力，部署各地按照地级以上城市城区每100万常住人口至少1家的标准和填平补齐的原则，依托三级综合医院建设城市检测基地，主要承担本地检测任务。二是建设机动核酸检测力量，在全国部署100家公共检测实验室，按照每个公共检测实验室检测能力1万份/天进行建设，配备移动方舱实验室，在全国形成100万份/天的机动检测储备能力。引导、推动第三方实验室依法依规健康发展。发生疫情时，通过政府购买服务的方式吸收第三方实验室参与核酸检测。三是建立片区机动支援制度，将全国划分为8个片区，统筹片区内公共检测实验室、较大规模的第三方实验室等作为机动检测队伍，每个片区形成50万至70万份/天的机动核酸检测能力，实现5至7天基本完成全员核酸检测的目标。四是加强检测人员队伍建设，目前在岗的技术人员要于9月底前完成培训，新建扩建实验室增加的技术人员要在实验室建成时完成培训，做到机构和人员同时到位。五是建立核酸检测资源信息管理系统，推动全面、精准、动态掌握核酸检测机构和采样、检测人员信息，实现高效精准调动管理。

《方案》要求，各地各部门要进一步提高认识，落实责任，加大政策资金支持保障力度，加强检测技术方法优化创新和检测物资供应保障，做好有关实验室监督管理，确保如期、高质量完成建设任务。