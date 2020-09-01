什么是“三减三健”？

全民健康生活方式膳食行动倡导“三减三健”，即：减盐、减油、减糖、健康口腔、健康体重、健康骨骼，每一项都跟慢病防控息息相关。

健康体重：健康饮食、适量运动是保持健康体重的关键。1.食物多样，谷类为主；吃动平衡，健康体重；多吃蔬果、奶类、大豆；适量吃鱼、禽、蛋、瘦肉；少盐少油，控糖限酒；杜绝浪费，兴新食尚。2.食不过量，定时定量，细嚼慢咽。3.少静多动，贵在坚持。4.日行万步，适度量力。

健康口腔：指良好口腔卫生、健全口腔功能以及没有口腔疾病。1.早晚刷牙，保持口腔清洁。2.饭后漱口或咀嚼无糖口香糖。3.使用含氟牙膏。4.少吃糖，少喝碳酸饮料。5.家长应帮助或监督6岁以下儿童刷牙。6.每年洁牙（洗牙）一次。7.定期口腔检查。8.吸烟有害牙周健康。9.牙龈出血、牙龈肿胀、食物嵌塞等症状应及时到医院诊治。

健康骨骼：钙是决定骨骼健康关键元素，当体内钙质“支出”大于“收入”，将引发骨质疏松症等骨骼健康问题。1.多吃富含钙和维生素D的食物，如牛奶、酸奶、豆类及豆制品、虾皮、海鱼、鸡蛋和动物肝脏等。2.清淡饮食，减少食盐摄入量。3.少喝咖啡、碳酸饮料和酒。4.平均每天晒太阳至少20分钟。5.适量运动，维持和提高肌肉关节功能。6.平衡练习（如金鸡独立、单脚跳等），减少跌倒和骨折的风险。 （全民）