开学啦 布置10项健康作业

开学第一天先上健康课。新冠病毒并没有销声匿迹，大家不能掉以轻心。当然，家长们也没必要对病毒太恐惧，担心危险而不敢让孩子出门上学。如何调整状态和做好健康防护？开学第一天，我们请北京市疾控中心给大家送上一堂健康课。

上学啦，我们家长和孩子要一起努力，完成这10项健康作业。

自我健康监测 提前了解学校的防疫安排，家长和孩子做好自我健康监测，如果出现发热、咳嗽、乏力、腹泻等症状，不要上学，居家观察科学就医，及时报告班主任。

做好物资准备 上学前准备好一次性使用医用口罩或医用外科口罩、免洗手消毒剂或消毒湿巾、一次性手套、纸巾等，学会正确使用。

上下学途中做好防护 尽量做到家庭、学校“两点一线”，避免不必要外出活动。最好采取步行、自行车、私家车方式上下学，乘坐公共交通或校车时应当注意个人防护，科学佩戴口罩，与他人保持社交安全距离，途中尽量避免用手触摸公共交通物品。上学到校或放学到家应当及时洗手。

调整好作息时间 保障良好睡眠，小学生不少于10小时，初中生不少于9小时，高中生不少于8小时。保证卧室安静、无光照、温湿度适宜，保障每日睡眠质量。家长要帮助孩子合理安排起居，尽量减少外出，避免熬夜，加强体育锻炼，保持身心愉悦。

注意个人卫生 勤洗手，饭前便后，触摸眼口鼻时，用肥皂或洗手液并使用流动水洗手；勤换衣，早晚刷牙，远离烟酒，远离有毒有害物品。不随地吐痰，咳嗽、打喷嚏时要遮掩口鼻。

保持健康饮食习惯 三餐定时定量，荤素搭配，切忌暴饮暴食，不生食或半生食海产品和水产品，生吃瓜果、蔬菜要洗净，合理选择零食，保持健康体重。聚餐使用公勺公筷，就餐时不说笑话，不打闹。

保持规范书写姿势 即 “三个一”：胸离桌子一拳远，眼离书本一尺远，手离笔尖一寸远。选择符合自己身高的课桌椅（或书桌椅），在照度适宜、稳定、安静的场所阅读书籍，避免在颠簸摇晃的环境中阅读（如乘坐汽车时）。尽量避免使用电子产品，如电视、电脑、手机等。

关注视力状况 家长如发现孩子视力下降或近视度数加深，及时带领孩子到正规医疗机构进行眼部检查，及时采取科学的方法进行防控。鼓励孩子积极参加“北京市中小学生重点人群关爱行动”，做好近视等常见病监测，清楚自己孩子的远视力储备情况，防止用眼过度、多坐少动等不良习惯导致近视、肥胖、脊柱弯曲等常见病的发生。

按时接种疫苗 按照北京市现行的免疫程序规定，新入托、小学新生、中学新初一入学和其他小学、初中转学的学生家长务必携带孩子的预防接种证到托幼机构、学校报到。托幼机构和学校会有专人查验接种证，如有漏种会及时向家长发出书面通知，家长接到通知后，应按要求尽快带领孩子到指定预防接种门诊进行补证、补种。

注意校内安全 出入校门有序而行，注意环境，不拥挤猛跑。下课依次走出教室，上下楼梯靠右慢行，不拥挤不推搡，不在楼梯处玩耍。运动前穿合体的运动服、运动鞋，不佩戴饰物，衣裤兜内不放尖锐物品。身体不适时应在运动前告诉老师。使用剪刀等手工工具时按照要求正确使用。

文/本报记者 李洁