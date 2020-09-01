世卫称疫情致90%国家出现卫生服务中断 吁谨慎解封

中新网9月1日电 据世卫组织网站消息，当地时间8月31日，世卫组织举行新冠肺炎例行发布会，世卫组织总干事谭德塞称，一项涉及105个国家和地区的调查显示，有90%的国家发生卫生服务中断。他还呼吁各国认真对待重启经济与社会，“没有控制(病毒)就开放，只会导致灾难”。

在当天的发布会上，谭德塞警告称，“没有控制(病毒)就开放，只会导致灾难”。他称，世卫组织全力支持重启经济与社会的努力，“我们希望看到孩子们重返学校，人们回到工作场所，但这必须安全地进行。同时，没有任何一个国家可以假装新冠大流行已经结束。现实情况是，这种病毒非常容易传播。”

谭德塞表示，世卫当天公布的、来自105个国家和地区的调查结果显示，90%的国家卫生服务发生中断，中低收入国家受到的影响最严重。调查显示，多达70%的国家出现基本卫生服务中断，其中包括常规免疫、非传染性疾病的诊断和治疗、计划生育和避孕、心理健康障碍的治疗和癌症诊断治疗。

谭德塞在会上提出了控制病毒的四个基本事项：首先，应防止会造成疫情扩大的事件，决策者在评估何时或如何让人们参加聚会时，必须把风险考虑在内；第二，保护包括老年人、有潜在疾病的人等弱势群体，减少新冠死亡人数；第三，每个人须保护好自己和他人，采取包括保持社交距离等措施；第四，政府须采取有针对性的行动，以发现、隔离、检测和照顾患者，追踪并隔离接触者。

此外，谭德塞还通报了世卫对近日发生大爆炸的贝鲁特所开展的工作。贝鲁特爆炸造成6500多人受伤、30万人无家可归，并严重损害了卫生基础设施和医疗用品。世卫及其合作伙伴正为伤者提供护理，确保每个人都能获得基本的卫生服务，还向卫生工作者和社区提供帮助，并协助重建被损毁的医院。

当天，世卫发布了新冠肺炎每周流行病学报告。报告显示，8月24至30日，全球一周内新增超180万确诊病例、新增超3.8万死亡病例。与8月17日至23日的前一周相比，新增确诊增加了1%，新增死亡减少了3%。美洲区域仍是受疫情影响最严重的地区，上周新增确诊数约占全球新增确诊数的50%；东南亚区域上周确诊病例数出现最高纪录增长，新增确诊超50万例。