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沈跃跃强调

依法打好污染防治攻坚战

2020年09月01日08:23 来源：人民网－人民日报

本报北京8月31日电  （记者徐隽）全国人大环境与资源保护委员会和生态环境部31日在京举办固体废物污染环境防治法实施座谈会。全国人大常委会副委员长沈跃跃出席会议并讲话。

沈跃跃指出，新修订的固体废物污染环境防治法将于2020年9月1日起施行。贯彻实施好固体废物污染环境防治法，对推动生态文明建设、保障公众健康、维护生态安全具有重要意义。要深入学习贯彻习近平生态文明思想，落实党中央重大决策部署，推动固体废物污染环境防治法有效实施，依法打好污染防治攻坚战。要认真组织好法律的学习宣传，推动相关部门依法履职尽责，引导社会公众学习法律、用好法律。要依法推动突出问题解决，落实生活垃圾分类制度，严格危废处理管理，营造良好生活环境，切实保障人民群众生命健康安全。

《 人民日报 》（ 2020年09月01日 06 版）

(责编：李轶群、许心怡)


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