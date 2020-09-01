将香港居民健康和安全放在首位

在香港问题上，西方国家一些政客无疑存在双重标准，他们不仅表现得自相矛盾，也十分虚伪

考虑到中国香港严峻的疫情形势，香港特区行政长官林郑月娥不久前宣布，决定将香港特区第七届立法会选举推迟一年。这一决定十分必要，说明特区政府将香港居民的健康和安全放在首位。

目前疫情仍然在全球蔓延，对各地选举活动都造成不同程度的影响，推迟选举是国际通行的做法。以西班牙为例，很多地方选举都因疫情推迟。在不能有效控制疫情的情况下坚持举行选举活动，是一种不负责任的做法。

西方一些政客对香港推迟第七届立法会选举的反应并不令人意外。自“修例风波”以来，一些外国和境外势力一直试图干预香港事务。我想强调的是，在香港问题上，西方国家一些政客无疑存在双重标准，他们不仅表现得自相矛盾，也十分虚伪。

美国接连针对香港通过法案及宣布行政指令，实施所谓制裁。美国驻港企业有1300多家，其中近300家是地区总部，约8.5万名美国公民在港定居和工作。美国采取的任何所谓制裁举措都将对在港开展业务的美国企业造成冲击，其与香港有关的经济和贸易利益也将受到影响。

“一国两制”是一个伟大创举，有利于在尊重内地和香港不同特点的基础上实现互补。保障“一国两制”平稳运行的重要条件就是稳定的社会环境。过去一年多来，香港曾发生的“黑暴”事件，对香港经济社会生活的各方面都造成了严重的负面影响。

建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，正是为了维护香港的稳定。香港国安法的通过恰恰是为了坚持和完善“一国两制”，切实保障香港居民的权利与自由，保证其体制框架的生机与活力。这也是恢复香港法治秩序的重要基础。

中国采取适当举措保证香港稳定合法合理。香港国安法有助于保障香港经济社会环境的稳定，得到香港社会主流民意的广泛支持。中国中央政府历来大力支持香港发展，通过粤港澳大湾区建设等举措巩固香港优势的同时，促进香港进一步融入国家发展大局。期待在稳定的经济社会环境下，在中央政府的支持下，香港尽快恢复安宁和经济活力，实现长治久安、繁荣稳定。

（作者为西班牙加利西亚国际关系研究院院长、西班牙中国政策观察网主任）

《 人民日报 》（ 2020年09月01日 03 版）