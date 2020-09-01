美疾控中心修改新冠病毒检测指南遭批评

美国疾病控制和预防中心网站近日修改了关于新冠病毒检测的指南，提出新冠病毒感染者的密切接触者如果没有出现感染症状，就不必进行检测。这一措辞与该中心此前的相关表述明显不同，引起了美国媒体热议，遭到许多卫生专家的批评。

在此次修改前，美疾控中心认为，新冠病毒感染者的密切接触者，无论是否有症状，都应进行病毒检测。但根据修改后的指南，除非体弱者或医疗机构、卫生部门要求进行检测，否则密切接触者如果没有症状就不必进行检测。据美国有线电视新闻网报道，美疾控中心的此次修改是受到美国政府高层的压力。

美疾控中心修改检测指南引起了美国卫生专家的普遍质疑。美国国家过敏症和传染病研究所所长福奇在接受媒体采访时表示，很担心新内容令人产生误解，以为无需担心无症状传播。美国医学院协会首席科学家麦金尼批评此举“不负责任”，“违背了美国人民的最大利益，是抗击疫情努力的一次倒退”。马萨诸塞州总医院传染病部门主任瓦伦斯基指出，病毒检测是控制任何传染病暴发的基石，美疾控中心新出台的指导方针似乎提倡减少检测，这可能是一个错误的举动。

《华尔街日报》相关报道指出，科学家支持对所有密切接触者进行检测。根据美疾控中心自己的估计，多达40%的新冠病毒感染者没有任何症状，这些感染者仍会传播病毒。报道还提到，此前美疾控中心曾在白宫压力下，修改有关在疫情期间重新开放学校的指南。约翰斯·霍普金斯大学彭博公共卫生学院流行病学家诺佐表示，美疾控中心的指南显然是有争议的，这会“削弱公众对疾控中心的信任”。

目前，美国不少地方州的公共卫生部门已公开表态，反对美疾控中心的指南变更，并继续对无症状密切接触者进行病毒检测。康涅狄格州、新泽西州和纽约州州长在一份联合声明中指出，美疾控中心修改后的病毒检测指南是鲁莽的，他们将继续遵循卫生专家的建议，以遏制和防止病毒传播。

日前，美国大城市卫生联盟和全美县市卫生官员协会致信美疾控中心，敦促该中心收回修改后的检测指南。信中强调，这一修改缺乏科学依据，疫情应对需要明确和一致的信息，而新指南不符合这两点要求。

在修改指南引起广泛批评后，美疾控中心主任雷德菲尔德发布一份声明称，所有曾密切接触新冠确诊病例和疑似病例的人，都可以考虑进行检测。不过媒体普遍注意到，尽管雷德菲尔德的表态有所变化，但美疾控中心网站上并没有撤下新版指南。

（本报华盛顿8月31日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月01日 17 版）