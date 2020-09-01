输血加造血 脱贫不返贫

“自从参加了我们村的扶贫志愿工作，家里买了空调、电视、冰箱，生活越来越有盼头了。”72岁的济南高新区遥墙街道田家村村民田延恩说，两年前加入扶贫志愿岗，每月能领400元工资，再加上低保金和其他扶贫补助，每年有两万元收入，不仅生活有了很大提升，适量的工作也让田延恩实现了自身价值，如今日子过得有滋有味。

济南高新区共有7个市定贫困村，建档立卡贫困户1309户、贫困人口3045人。近年来，济南高新区瞄准全面脱贫总目标，创新帮扶手段、提升造血能力，贫困发生率持续下降，脱贫攻坚成果显著。2019年，济南高新区在山东省数据质量核查反馈排名中，年度动态管理数据质量在163个区县中位列第七、在济南市位列第二。

一级抓一级 时时有人管

遥墙街道的贫困人口占济南高新区贫困人口的77%，肩负全区脱贫攻坚重任。“4+1”帮扶机制，使扶贫事一级抓一级、贫困户时时有人管，真正取得“4+1＞5”的工作成效。

遥墙街道在济南市率先建立机关干部、村干部、党员、村民代表等“4方代表”共同帮扶1名贫困户的“4+1”帮扶机制。赵凤兰今年88岁，家中有3口人。老人的儿子、孙子长年在医院接受治疗，老人独自生活。帮扶责任人赵福波每月至少看望老人两次；村干部彭吉兰每隔一天去家里帮忙洗衣服、打扫卫生；党员魏士龙和老人住得近，每天探望老人一次；村民代表魏学军家中有车，老人看病、出行都是他跑前跑后。帮扶人和老人之间建立起深厚的感情。

济南高新区扶贫办与各街道及时开展扶贫工作“回头看”，走村入户核查信息，把贫困村、户情况摸清、查实、弄准，从源头上保障建档立卡贫困户基本信息精准；梳理出政策落实、帮扶质量等问题共347条，第一时间向各相关部门、各街道反馈，督促限期整改。

截至目前，济南高新区累计拨付专项扶贫资金1830万元，资助贫困生4400人次、360万元，贫困群众就医合规报销比例90%以上，贫困户年人均纯收入5000元以上。为做好扶贫资金监管工作，济南高新区以购买服务方式聘请第三方专业机构介入，对扶贫专项资金使用情况进行全面审计，规范使用管理，严格报账程序，避免报账不及时、不规范等现象发生。

提升脱贫斗志 授人以渔

“能有今天的好日子，我做梦也没想到，感谢扶贫帮困！”冉未亮说，他的母亲谢纪荣是建档立卡贫困户，患有慢性病。冉未亮虽然大学本科毕业，但三级残疾，为照顾母亲，他毕业后没有外出工作。为帮助谢纪荣一家摆脱贫困，帮扶责任人和村委鼓励他学习种植技术。冉未亮参加草莓种植技能培训，建起草莓大棚，价格一直走高的草莓让冉未亮看到了新生活的希望。

脱贫成果不够稳固，个别贫困家庭仍存在因灾致贫、因病返贫的风险，济南高新区着力解决边缘性易返贫和易致贫等问题。

为了确保帮扶措施落实到位，济南高新区重新调整贫困户帮扶责任人29名。一方面，印发“贫困户帮扶政策明白纸”“帮扶责任人收支一本账”等3000余份，发放到贫困户家中，每家可以享受的扶持政策清晰明了。另一方面，走村入户与贫困户谈心，了解扶贫责任人的到位频率、政策宣讲、困难帮扶等情况，有效增强扶贫责任人入户帮扶的责任感。

授人以鱼不如授人以渔，济南高新区共设置包括保洁绿化、安全巡查、设施维护等184个扶贫专岗，提升贫困户脱贫斗志，增强脱贫稳定性。

同时，为建档立卡贫困户购买扶贫特惠保险，逐户发放《扶贫特惠保险精准投保手册》，协调9家定点医疗机构实现贫困患者出院时“一站式”即时结算，为贫困群众提供就诊就医便利服务；协调社保、民政、卫计和保险公司落实医疗扶贫有关政策，实现医保统筹范围内自付部分由基层社区卫生服务机构按政策给予报销。

《 人民日报 》（ 2020年09月01日 16 版）