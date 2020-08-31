第二届国民视觉健康高峰论坛在京举行 发布青少年近视防控大数据报告

8月29日，由人民网主办、人民在线承办、爱尔眼科作为支持单位的“第二届国民视觉健康高峰论坛”在人民日报社新媒体大厦举办。

新冠肺炎疫情防控期间，大规模“云端”教学的开展，给儿童青少年近视防控带来新挑战。本届论坛在《综合防控儿童青少年近视实施方案》发布两周年之际举办，旨在凝聚起全社会关注儿童眼健康问题的共识，主动应对疫情影响，分享并推广儿童青少年近视防控的前沿成果和创新经验。

多位来自眼科医疗行业、教育界及移动音频行业的专家出席会议并参与研讨。原卫生部副部长、国家中医药管理局原局长、世界中医药学会联合会创会主席佘靖，教育部体卫艺司原巡视员廖文科，人民网副总编辑、人民健康董事长孙海峰出席并致辞。

原卫生部副部长、国家中医药管理局原局长、世界中医药学会联合会创会主席佘靖

佘靖在致辞中指出，青少年视觉健康保护工程是一项战略工程、系统工程、民心工程。她呼吁，全社会要建立青少年近视眼防控工作的综合防控体系，通过政府支持、家长关注、学校重视、专业医院干预，齐抓共管，才能实现防控目标。改进青少年不良用眼习惯已迫在眉睫，亟待得到更进一步的重视和解决。

教育部体卫艺司原巡视员廖文科

廖文科从青少年近视高发的严峻形势、防控工作的落实、坚持预防为主和关口前移、坚持学校和家庭联动等方面，分享了他对青少年近视防控工作的思考。他认为，要坚持预防为主的方向，集中精力抓日常近视防控工作。要面向全体学生，有针对性地、精准地开展经常性的预防工作，尤其要在减轻课业负担、电子产品的管理、学校体育锻炼、护眼意识培养、学校与家庭联动等方面出实招、真落实，把主要精力放在预防上。

孙海峰在致辞中表示，国民视觉健康，特别是儿童青少年的视觉健康问题早已不容延宕。人民网将继续发挥政治优势、传播优势、品牌优势、平台优势，聚焦对近视防控科研成果和应用经验的宣传推广，营造爱眼护眼的良好舆论氛围，搭建一个政府、企业、社会等各方面交流对话的平台，汇集多方智慧，形成社会合力。

人民网舆情数据中心咨询事业部项目总监、主任舆情分析师芦珊

论坛上，人民网舆情数据中心咨询事业部项目总监、主任舆情分析师芦珊发布《中国青少年近视防控大数据报告》（以下简称“报告”）。该报告由人民网舆情数据中心与中南大学爱尔眼科学院共同提供舆情数据、青少年近视监测数据，对2020年青少年用眼行为、认知情况、用眼光线等进行了调研与分析、研究。

报告对比了不同年龄段、不同地域孩子“白天”与“晚上”用眼时长和户外有效暴露时长，指出当前儿童青少年用眼时长超出标准1倍有余，户外有效暴露时长严重不足。数据显示，2020年1-7月，青少年全天用眼距离为32.3±9.4cm，其中，17.7%的青少年平均每日用眼距离低于33cm的标准线；全天用眼时长为253.2±172.5min（推荐时长为120min），其中，75.3%的青少年平均每日用眼时长超过2小时。

报告指出，青少年近视防控需要“光合作用”，坚持户外活动必不可少。疫情防控常态化后，在确保安全的情况下，更需要鼓励低年级学生多参与户外活动。报告还强调，近视防控是个系统性工程，需要整合市县、“家庭-校园-社会”、中医及西医、大数据及信息化监测等力量，共同为儿童青少年的眼健康保驾护航。

主旨发言环节中，中华医学会眼科分会眼视光学组组长、温州医科大学党委书记吕帆，中南大学爱尔眼科学院副教授蓝卫忠分别以“青少年近视防控，卓有成效，亟待坚持”“借鉴全球经验 全力推动我国青少年近视眼防控工作”为题发表了演讲。

中华医学会眼科分会眼视光学组组长、温州医科大学党委书记吕帆

吕帆在论坛上肯定了综合防控儿童青少年近视工作的意义，并呼吁政府、家庭、学校、学生、医疗机构五个主体同步联动，积极参与到对儿童青少年视力的保护工作中来。与此同时，她还通过普查大数据对青少年近视防控提出了四点启示，即将防控工作前移到小学、孩子上学不宜太早、加强户外活动、为孩子提供更优的健康管理等。

中南大学爱尔眼科学院副教授蓝卫忠

蓝卫忠在综合了新加坡、台湾以及西方国家近视防控经验的基础上，结合我国儿童青少年目前的近视状况以及防控形势，分享了一些防控思路。他强调，近视防控任重而道远，需要全社会的参与，需要综合管制。“近视防控离不开家长、学生的参与，所以科普也是非常关键的，我们要想方设法让我们的科普变得更有趣味、更形象，让学生对近视眼有一个深入的理解。同时也需要加强市场管理，严厉打击虚假宣传。最后我们还需要通过一个严谨的措施来评价干预效果，及时调整、改变。”蓝卫忠说道。

“专业对话——疫情防控常态化下的视觉健康”主题圆桌论坛

中南大学爱尔眼科学院博士生导师、中华医学会眼科分会眼视光学组副组长杨智宽主持了主题为“专业对话——疫情防控常态化下的视觉健康”的圆桌论坛。国际眼科科学院副主席赵家良，北京市眼科研究所原所长徐亮，中山大学中山眼科中心主任医师曾骏文，天津医科大学眼科医院党委书记魏瑞华，武汉大学人民医院眼科教授邢怡桥分别发表了各自的观点。

赵家良提到，儿童青少年近视防控需要家庭、社会、教育部门联动，同时应该重视科研，用科研提供更加扎实的证据才能推动近视眼的防控。徐亮指出，近视防控有很多因素，如户外活动、干预程度、睡眠、禁用眼的时间、使用屏幕时间和遗传的情况，通过六维画像可以让孩子和家长找到近视问题的根源。曾骏文表示，要让家长预先了解孩子近视眼的发生，通过视力表了解孩子的视力情况，同时要关注幼儿园和学校示视力普查的结果，定期到医院复查。魏瑞华在分享中讲到，作为教育单位应该聚焦于人才的培养，把光学矫正和眼健康方面的内容融入到学生的教学当中。邢怡桥针对病理性近视提出了自己的思考。他表示，遗传是病理性近视的主要原因，要着重关注这部分人群，这类患者不能揉眼、咳嗽、喷嚏和剧烈运动，必须用药控制好。

“系统防控——新常态下的综合防控方案探讨”主题圆桌论坛

需要指出的是，全国性综合儿童青少年近视防控体系是一项系统性工程，不仅依靠医学界的努力，还需要企业、学校、媒体等多个社会层面的齐心共筑、协同参与。

第二场圆桌论坛上，中南大学爱尔眼科学院副教授蓝卫忠、蜻蜓FM副总裁郭亮、资深媒体人陶跃庆、北京方和科技有限责任公司总经理王苗、北京市朝阳区呼家楼中心小学柏阳分校书记兼校长刘治国等围绕“系统防控——新常态下的综合防控方案探讨”议题进行了经验分享，人民网舆情数据中心副主任、人民在线总编辑单学刚主持圆桌论坛。

据悉，为推进儿童青少年近视防控工作更好地落地落实，本次论坛还举办了“光明使者”青少年视觉健康行动启动仪式。