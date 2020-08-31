中国老年保健医学研究会第六次全国会员代表大会在京召开

8月30日，中国老年保健医学研究会第六次全国会员代表大会在京隆重召开。会议的主要任务是，总结第五届理事会工作情况；选举产生第六届理事会理事、常务理事和负责人；审议通过有关文件；研究部署下阶段任务。

第十一届全国政协副主席、中国人口福利基金会会长、中国老年保健医学研究会总顾问李金华，国家卫生健康委党组成员、全国老龄办常务副主任、中国老龄协会会长王建军等领导到会祝贺并发表讲话。民政部社会组织管理局副局长吕晓莉、管理二处处长张军，国家卫生健康委老龄健康司一级巡视员张晖、医政医管局护理与康复处副处长孟莉和来自全国各地的会员代表，共230余人出席了会议。

中国老年保健医学研究会第五届理事会会长高松柏代表第五届理事会作了题为《深入开展新时期老年保健医学研究与实践，加快推进老年保健事业和产业高质量发展》工作报告；常务副会长兼秘书长张力涓向大会报告了第五届理事会财务执行情况和审计情况。

第十一届全国政协副主席、中国人口福利基金会会长、中国老年保健医学研究会总顾问李金华，国家卫生健康委党组成员、全国老龄办常务副主任、中国老龄协会会长王建军的讲话。重点分析了我国老龄化趋势和养老保健的需求与养老保健资源发展不平衡不充分之间的矛盾和问题，强调了党和国家对养老保健的高度重视和关心，通报了相关政策和要求，指出了我国养老保健工作的重点任务。对中国老年保健医学研究会过去五年的工作情况给予了充分肯定和鼓励，并对今后工作，指明了努力方向，提出了明确要求；中国老年保健医学研究会院士专家顾问团专家、中国工程院院士董家鸿，中国老年保健医学研究会大健康智库主任、国家老年医学中心主任、北京医院院长王建业分别作了重要发言，对发挥“智囊团”的作用，促进中国老年保健医学研究会建设与发展，提高服务老年保健的能力水平，提出了很好的意见建议。特别是高松柏会长的工作报告和表态发言，在全面总结过去工作的同时，对今后工作做出了重要部署和安排。

高松柏指出：未来五年，中国老年保健医学研究会的主要工作，一要积极应对对人口老龄化趋势，深入理论研究。二要搭建老年慢病防治医联体信息化管理平台，为治未病、调慢病、抗衰老提供支撑。三要以慢病防治为点，深化城乡医养结合模式建设。四要落实习“传承精华，守正创新”的要求，加大中医药企业传承与创新力度。五要强化品牌意识，拓展老年保健国际间交流合作。六要加强自身能力建设，提高服务老年人健康保健水平。

高松柏强调：新一届理事会，尤其是领导成员，一定要做到讲政治，顾大局；讲科学，敢作为；讲团结，聚实力；讲奉献，无私念。以高质量发展、精准化防控、精确化管理、精细化服务，为老年健康保健事业和产业发展，提升老龄人口健康福祉，贡献智慧和力量！

会议审议通过了《中国老年保健医学研究会章程》修正案和《中国老年保健医学研究会会员费管理办法》修正案。选举产生了第六届理事会理事317人，其中常务理事103人。会议选举高松柏同志为中国老年保健医学研究会第六届理事会会长，选举范顺良等7名同志为副会长，秘书长由范顺良兼任。

会议还为新建的5个老年慢病医联体(老年慢阻肺专科医联体、老年全科医联体、老年中西医结合医联体、老年糖尿病专科医联体、老年眼病专科医联体)和45个分支机构进行了集体授牌。会议要求各“医联体”和各分支机构，要紧密围绕“积极老龄观、健康老龄化、幸福老年人”这个宗旨，在以治病为中心向为以人民健康为中心转变的时代大背景下，在国家卫生健康委和各级政府的领导下，继续以蓬勃向上的朝气、开拓创新的勇气和苦干实干的精神，着眼于“健康中国”战略，着眼于老年人健康保健的需求，认清历史赋予社团组织的新使命、新责任，加强研究、拓展思路、转变作风、勇于担当、主动作为，为我国2.5亿老年人的健康长寿、幸福快乐，贡献全部力量！