制止餐桌浪费，餐饮企业如何“动真格”？

“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”连日来，各地大力推进制止餐饮浪费相关行动，“对浪费说‘不’”的餐饮理念渐成风气。记者在调研中发现，各地相关行业协会和餐饮企业纷纷“动起来”，推出一系列减少餐饮浪费的有效举措，但也不乏个别企业为了蹭热度、博眼球，出现搞“花架子”等形式主义现象。

制止浪费，餐饮企业有哪些“新招”？又如何“动真格”确保把举措落到实处？

制止浪费，餐饮业“动起来”

午餐时间，在吉林长春一家中式快餐店，服务员端着几个精致的小碟，里面盛着顾客点的五花肉酸菜、丸子豆腐等菜品。“近期餐厅创新改进，推出小份菜，东北大锅炖也可以用精致的小碟盛装。”饭店老板说，小份菜不浪费，价格便宜，还能让顾客多品尝几道特色菜，一推出就受到大家喜爱。

最近一段时间，各地餐饮企业纷纷行动起来，通过设置提示牌、推出半份菜、鼓励餐后打包等方式减少餐饮浪费，营造珍惜粮食、节约用餐的良好风尚。

北京的胡大饭馆还创新边角料菜品研发，把辣椒尾部、芹菜头等腌制成泡菜，做成开胃小菜，实现“物尽其用”。

警惕形式主义，拒绝“花架子”蹭热度

制止餐饮浪费需要全社会共同努力，身体力行。但记者在采访中发现，个别餐饮企业存在靠“奇葩”招数博眼球、蹭热点等形式主义现象。

例如，湖南长沙一餐饮店不久前推出“称体重点餐”，食客入店前先称体重，再根据食物热量配比进行点餐，网友评价“形式大于内容”。一名网友留言称，“吃顿饭还要称体重、算热量、做规划？这哪里是为了减少浪费，分明是制造话题，为了吸引流量罢了。”

还有个别地方餐馆将适量点餐纳入服务员月度考核，一旦发现餐桌有剩菜，将按剩余情况给予负责当桌的服务员不同程度考核扣分。哈尔滨市某餐馆的一名服务员对记者说：“我们能做的只是尽量提示，但不能强制顾客少点菜，把这点纳入考核，会给服务员带来很大压力。”

建立长效机制，让“节约”深入人心

专家表示，“制止浪费”不能停留在口号上，建立行之有效的长效机制才是关键。

上海松江区餐饮协会会长李聪建议，在就餐服务场所醒目位置通过张贴海报、设立宣传标语、放置提示牌等形式，营造制止餐饮浪费的良好氛围。

粮食浪费不仅在“餐桌”。从源头上杜绝浪费，就要在生产、运输、包装、销售等各个环节下足功夫。专家建议，应推动整个行业实现精细化管理，减少供应链各环节的粮食浪费，例如通过中央厨房等集中初加工配送减少原材料浪费，加强生产基地建设，减少前端食物浪费等。