2020年8月28日，全国文体康旅装备联盟筹备会在京召开。工业和信息化部工业文化发展中心及相关领导出席会议并致辞，全国文化、体育、健康、旅游装备行业内具有较大影响力的共36家发起单位均派代表出席了会议。

全国文体康旅装备联盟由工业和信息化部工业文化发展中心牵头，联合行业协会以及龙头骨干企业、市场用户等单位共同发起，旨在搭建产学研金用公共服务平台，统筹行业资源、优势互补、形成合力，协力推进行业装备发展和产业转型升级。

会上，工业文化发展中心详细介绍了联盟组织架构和章程。与会代表纷纷踊跃发言，对联盟在未来工作和发展规划中，围绕促进资源共享、反映行业诉求、服务行业发展、加强前瞻布局、促进交流合作等方面建言献策。

文体康旅装备是满足多样化、多层次国民文化旅游和休闲康养需求的重要支撑，加快发展文体康旅装备对于推动我国装备制造产业结构升级、深化文体康旅产品供给改革具有重要作用。近年来，我国对文体康旅装备产业高度重视，《国家“十三五”时期文化发展改革规划纲要》《关于推动先进制造业和现代服务业深度融合发展的实施意见》《工业和信息化部 财政部关于推进工业文化发展的指导意见》等文件对加快培育装备制造业，推进产业高质量发展均作出战略部署。

与会人员介绍，经过多年发展，我国文体康旅装备制造业已具备一定基础，有些领域在国际上基本形成了跟跑、并跑、领跑的格局，但有些领域与先进国家相比仍有较大差距，还存在着产品供给难以满足市场发展需求，企业竞争力不强、盈利水平偏低，缺乏高端品牌等问题，制约着行业的发展。在此背景之下，工业文化发展中心联合相关单位，组织各行业的龙头企业代表成立全国文体康旅装备联盟，既是服务于百姓和国民经济发展的具体举措，也是给各行业带来发展契机的有力手段。

与会人员表示，全国文体康旅装备联盟能够集合全国优秀行业企业代表，形成发展合力，产生引领示范作用，为行业的规范发展提供支撑，同时，通过对行业企业进行深入调查研究，为国家政策制定提供支撑，为行业发展提供依据。

接下来，将加快推进联盟成立大会的召开，同时成立联合基金，确保联盟成员单位以及文体康旅装备产业上下游等发展。未来，联盟将致力于加快文体康旅领域的科技成果转化，开展实地调研、企业评估、起草行业标准、组织创新大赛、高峰论坛、展览展示、人才培训、项目对接等产学研金用方面开展工作，给成员单位更多有力支持。

筹备会现场