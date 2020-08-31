另一半失眠时把你叫醒陪他(她) 你会生气吗？

8月23日晚，程女士因脚上长了疮痛得睡不着觉，不断起床擦药、冰敷，看着旁边的丈夫呼呼大睡，她没有忍心叫醒。然而，让她心酸的是，若是反过来丈夫睡不着，就一定会把她叫起来……生活中，失眠时的你，会叫醒另一半吗？

自己失眠

考虑要工作，不忍叫醒丈夫

程凤婷今年29岁，家住渝北区金山大道203号，从事销售工作的她这几天因为脚拇趾上长疮，白天外出跑业务，脚就痛得厉害。

8月23日，为了让脚赶快好起来，程凤婷去楼下的修脚店处理了一下，因为处理了之后的伤口非常痛，她整晚都痛得失眠根本睡不着觉，“真的巨痛！”程凤婷说，当自己在床上翻来覆去睡不着时，听到身边呼呼大睡的丈夫，有那么一刻想要叫醒他帮自己拿冰袋冰敷，但想到丈夫第二天还得早起开车上班，便只轻轻叫了一声便不忍心再叫了。

于是，程凤婷只好自己轻轻起床，因为怕吵醒丈夫，连卧室的灯都没有开，摸索到厨房拿冰袋，然后到客厅冰敷，之后再擦药，“一晚上反复起来折腾了好几次，好在现在脚已经好多了。”程凤婷说。

丈夫失眠

无论睡得多沉，都会被叫醒

尽管自己的脚已经不怎么痛了，但一想起当晚旁边呼呼大睡的丈夫，程凤婷的心都有些酸，因为每当丈夫睡不着觉，无论自己睡得多沉，都会被叫醒，不是拿东西就是陪聊天。

“从去年到现在，我半夜被他叫醒的经历就有三次。”程凤婷告诉记者，去年有一天，丈夫踢足球脚踢肿了，大半夜把她叫醒，帮忙拿冰袋，端开水，一晚上也是折腾了好几次。今年6月，丈夫因为公司同龄人薪资待遇比自己高，受到了打击，半夜2点叫醒她陪聊，一直聊到早上7点，“聊完他睡着了，我却睡不着了”。上个月，一家人外出耍水，丈夫的背被晒伤了睡不着觉，半夜叫醒她给帮忙抠背上晒破的皮……

妻子心酸

“怎么忍心叫醒熟睡的我？”

“每个人睡着了，不是特别大的事情，都不想被叫醒，真的越想越来气。”程凤婷说，每次自己被叫醒，也会有一丁点情绪，但丈夫却说自己不舒服，而她一个人睡觉是不关心，也就把气给咽了回去。但经历了自己的脚痛失眠，程凤婷想起前几次被丈夫叫醒的经历，她却感到有些心酸，也始终在心底问：“我自己失眠，怎么也不忍叫醒他，而他失眠是怎么忍心叫醒熟睡的我？”

看到妻子向记者诉苦，程凤婷的丈夫晓辉笑着说：“我叫醒她，是需要她帮忙，还有开导，如果她叫醒我，我也会很乐意，这不就是夫妻间的分担与同甘共苦嘛！”

网友讨论

失眠时你会叫醒另一半吗？

“我睡不着，你得陪着我。”在知乎上，有人问过类似的问题，有的人说自己睡不着叫醒另一半陪自己这是一种自私，也有的人说这是对方比较依赖你。那么，当你在失眠时，你会叫醒另一半吗？在夫妻间,这到底是自私还是依赖?对此，记者采访了几位已婚读者，看看他们怎么说。

张欢（30岁，文员）：我前几天才有过被老公叫醒的经历，他感冒失眠，一会儿叫我起床给他量体温，一会儿叫端开水。尽管都是小感冒，但我没有生气，因为觉得男人在外都比较强势，只有回家在妻子面前才会显出脆弱的一面。而我失眠的时候，从来没有叫醒过他。

姚女士（28岁，销售）：我失眠睡不着的时候，会叫醒老公谈心事，因为白天上班，下班带娃，这个时候是最敞开心扉的时候，但每次他都“嗯”“哦”，一会儿就又睡着了。而身体不舒服的时候，也会叫醒他，很享受被照顾的感觉。但回想起来，我这样确实有点自私，但也确实是一种依赖。

杨伟华（31岁，企业主管）：每个人都不希望熟睡后被叫醒，而且半夜起床没休息好，第二天整天都没精神，如果仅仅因为自己失眠叫醒另一方，就太自私了。我老婆平时哄娃比我睡得早，我上床走路都不敢穿鞋，得把鞋脱在卧室门外悄悄进去，平时我们两人失眠宁愿玩儿手机也不会叫醒对方。

专家点评

在可接受范围内醒来 可令夫妻关系更紧密

重庆师范大学心理学教授周小燕认为，程女士的经历说明了他们的夫妻感情很好，家庭很幸福。她是一个非常好的太太，在先生需要她的时候，她做得特别的贴心，希望丈夫对她的爱和依赖，能够给他们的婚姻加分；另外，她自己失眠不忍心叫醒先生，显得特别的体贴懂事。如今，丈夫给出了“也很乐意被叫醒”的承诺，这个人一直在你身边，随时为你醒来做任何事，便可以放心地把“心酸”收起来。

很多时候，失眠的一方都是情绪性和事件性的，叫醒另一半其实是希望解惑或有诉求，这是只有在亲密的夫妻关系里才会有的可能，而另一半往往也希望被分担与分享，如果没有分享独自承担痛苦，反而可能还会怀疑“为什么把我当外人”？因此，只要在可以接受的范围内，午夜相互帮助，谈心解惑，反而会让夫妻关系联系得更加紧密。而如果是长期无端失眠，自己睡不着也要对方睡不着，那就是自私，这时应该叫醒的不是另一半，而是第二天去看医生。（记者 张春莲）