如何做到有底线的妥协

婚恋关系发生冲突，彼此妥协是化解矛盾的良策。有几句话要常说：1.好，我再想想。（不要说：不这样就不行！）2.也可能是我错了。（不要说：你怎么就死不悔改！）3.先按你的主意办吧，下次按我的。（不要说：凭什么我就非听你的？）4.我们明天再商量好吗？（不要说：今天不说清楚你就别走！）

妥协不是怕，而是为了少耗能。一些夫妻争吵后，有一方主动示好，另一方往往不接受，因此错失了和好的良机。夫妻吵架是正常的，会和好的夫妻是聪明的。夫妻关系好的时候可以磨合，不好的时候只能妥协，才能让婚姻走下去。很多人把这个逻辑搞错了，关系越紧张越要改造对方。

能妥协的人，认知灰度广，脑子灵活。但是突破底线，又利索地止损，这样的人并不伤自尊。乔布斯说：“特别喜欢和聪明人交往，因为不用考虑他们的尊严。”采访者问：“聪明人没有尊严吗？” 乔布斯补充说：“不，聪明人更关注自己的成长，时刻保持开放的心态，而不是捍卫‘面子’，不是想方设法证明‘我没错’。”

世界是你的，婚姻只是世界的一角。（知名心理咨询师、婚姻家庭指导师 梁朝晖）