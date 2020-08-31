“中国防疫取得巨大成功”

瀑布冰川与火山熔岩比邻而居，漫长白昼与璀璨星夜四季流转，波涛汹涌的海岸与宁静祥和的内陆同生共存……被誉为“冰与火之国”的冰岛与中国有万里之隔。

在冰岛驻华大使古士贤（Gunnar Snorri Gunnarsson）的眼中，距离并没有造成隔阂，冰中两国交往的桥梁牢固。两度出任驻华大使的古士贤近日接受人民日报海外网专访，分享了自己的中国情结，也表达了对冰中关系进一步深化的期待。

“武汉有我的不少老朋友”

2020年对于各国驻京外交官来说，是不寻常的一年，新冠肺炎疫情让外交官对中国有了更深刻的感悟。1月中旬，古士贤结束假期回到北京，随即就投入到紧张的工作中。作为中国战疫的参与者和见证者，武汉一直牵动着古士贤的心。“武汉我到过很多次，那里有我的不少老朋友。”

2019年初，古士贤曾接受当地电视台的邀请，走进武汉的大街小巷，和千万武汉人一样，品尝烧卖、热干面等武汉小吃，真切地感受到了武汉生活的温度。2019年11月份，古士贤再次奔赴武汉，出席长江文化旅游博览会，致力于推动两国旅游合作。“很多北欧国家和湖北省、武汉市都有合作，武汉在冰岛也有一座姐妹城市，叫科波沃市。”古士贤说，“令我最为感动、印象也最为深刻的是，武汉控制疫情的决心之坚定、措施之全面。现在，同许多国家相比，中国防疫取得了巨大的成功。”

与武汉的友谊，是古士贤与中国深厚缘分的一个缩影。早在上世纪90年代，古士贤就已经随团到访过中国。2006年，古士贤来到北京，开启了自己作为冰岛驻华大使的第一个任期。彼时的他对中国充满了好奇：“第一次来中国之前，我读了很多历史方面的书籍，但到中国之后，我发现我读的大多是欧洲与中国之间的交往史。对于中国自身的历史，我并不太了解。”古士贤认为，中国是多面的，如果只到过北京，还不算真正地了解这个国家。随后的3年多时间里，古士贤经常出行，足迹几乎覆盖了整个中国。古士贤回忆说：“记得有一周，我先是去了吉林，那里的气温是零下23摄氏度。紧接着我去了海南，那里的气温却超过了零上25摄氏度。我经常用这件事来告诉大家中国有多么广袤。”

冰岛出现越来越多中国元素

从北到南，由西向东，一直“在路上”的古士贤对中国的美有直观和深刻的体悟。古士贤有四大本厚相册，记录着他的“中国印象”：北京长城、桂林山水、新疆戈壁、洛阳龙门石窟、福建客家土楼……在中国各具特色的风景里，古士贤也找到了“家”的感觉。“我去西藏时惊喜地发现，当地一些地貌和冰岛非常相像。因为地处高原，西藏有些植被也跟冰岛相似。”

让古士贤高兴的是，有更多中国元素出现在冰岛。“越来越多的中国人来到冰岛，他们是传播中国文化的‘大使’。中餐馆也多起来，在冰岛也能吃到正宗的中国菜。”古士贤说，冰岛人对中国的哲学、诗歌很感兴趣，这体现了两国价值观的契合，“冰岛非常尊重且保护自然，这与老子‘道法自然’的主张是相通的。”

对于在两国民间交往中扮演重要角色的旅游业，古士贤表达了看法和期待。他介绍说，在新冠肺炎疫情发生之前，到访冰岛的中国游客数量逐年增加。受疫情影响，今年跨境出游大幅减少。冰岛驻华大使馆正在通过网络，用新媒体、短视频等手段，保持中国受众对冰岛的新鲜感。

盼望中国有更多冰岛货

“保持新鲜感”是以两国既有的合作成果为基，对中冰关系行稳致远的期待。自1971年建交以来，中冰双边关系全面发展、持续深化。“习近平主席在上世纪90年代曾访问过冰岛。”古士贤两度出任冰岛驻华大使，亲身参与了多次两国高层互访的工作，见证了两国增进政治互信的努力。

古士贤对冰中贸易发展充满信心。“冰岛是第一个承认中国市场经济地位的北欧国家，也是第一个与中国签订双边自贸协定的欧洲国家。冰中自贸协定促进了彼此商品的流通，很高兴看到冰岛商品已经在中国市场销售。”古士贤表示，“比如，冰岛BioEffect（蓓欧菲）公司的一款化妆品就在2019年‘双十一’创下了百万美元的销售业绩。如今，中国市场正在逐步恢复活力，希望能够在中国——冰岛最重要的亚洲市场见到更多冰岛商品。”

至于如何实现这一目标，古士贤从跨境电商和快捷支付中看到希望。“我们一直在思考如何将冰岛商品更直接地呈现给中国消费者。在2019年的进博会上，冰岛相关机构与阿里巴巴等平台探讨了合作的可能。另外，快捷支付在中国运营良好，这也是冰岛未来的努力方向。”古士贤表示。

古士贤还表示，冰岛和中国在北极事务上都主张开放与合作，有太多未知的领域需要世界各国合力探索。中国积极参与到北极事务中，冰中共建的北极科学考察站就坐落在冰岛北部城市阿库雷里，北极科考项目里总有中国科学家的身影。古士贤特别提到了中国的“雪龙”号极地破冰船：“‘雪龙’曾停靠在冰岛首都雷克雅未克的港口。”