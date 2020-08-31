让勤俭节约精神代代相传

有这样一个“半截粉笔”的故事：徐特立在湖南第一女子师范学校当校长时，从不用新粉笔，用的都是每天巡视校园捡来的粉笔头。有学生觉得他太“小气”，为什么要爱惜“没有多大用处”的半截粉笔？徐特立的回答是，积少成多，集小成大，也可以节省一点办公费用。为此，他特意写了一首诗教育学生：“半截粉笔犹爱惜，公家物件总宜珍。诸生不解余衷曲，反谓余为算细人。”

做这样的“算细人”，今天依然具有重要的启示意义。勤俭节约是中华民族的美德，也是我们党的光荣传统。不论公私，物件都宜珍惜爱护，因为它们都是劳动人民的创造。只有精打细算、充分利用，才能用更小的成本办更多的事情，实现高效发展、绿色发展。更进一步讲，要让勤俭节约成为自觉行动，必须将其落细在日常生活中，落实在青少年品德养成中。从青少年抓起，从小处着手，重习惯养成，才能让勤俭节约精神永远散发光芒。

在一档青少年倾诉心声的电视节目中，一些青少年“吐槽”长辈们较多的一件事，就是“太节俭”“太抠门”：爷爷为省电房间舍不得开灯，奶奶舍不得倒剩饭剩菜，爸爸经常“淘”出各种旧物件……然而，当长辈们现身说法，无一不是语重心长地跟孩子讲艰苦奋斗、勤俭节约的重要性。艰苦奋斗、勤俭节约精神如何在青少年一代传承，已成为发展起来之后、富裕起来之后必须重视的重要课题。

“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦。”习近平总书记一直高度重视粮食安全和提倡“厉行节约、反对浪费”的社会风尚，多次强调要制止餐饮浪费行为，并针对部分学校存在食物浪费和学生节俭意识缺乏的问题，对切实加强引导和管理，培养学生勤俭节约良好美德等提出明确要求。青少年是祖国的未来，养成勤俭节约生活习惯，意义绝不只在减少浪费，更重要的是夯实未来社会风气的基础、个人奋斗的基石。“俭则约，约则百善俱兴；侈则肆，肆则百恶俱纵。”铺张浪费、奢靡挥霍，糟蹋的不仅是物质财富，更会侵蚀民族精神大厦，腐蚀社会风气。节约是美德，节约是财富，拒奢尚俭无论对国家还是对个人而言都是不可或缺的价值支柱。

有人这样说：“节约与勤勉是人类两个名医。”节俭惜物不仅是一种“待物之德”，也是一种惜物谨身、惕励自儆的精神修养之道。如果一个人自小养成艰苦朴素、勤俭节约的生活习惯，就会懂得自我约束、知道感恩馈赠，就能在人格方面不断丰满，在精神层面不断强健，从而炼就吃苦耐劳、不屈不挠的意志品质，成为一个敢于直面任何困难、迎接任何挑战的人。静以修身，俭以养德。青少年自小树立“浪费可耻、节约为荣”理念，从思想认识上深化，在行为习惯中养成，无论对个人成长还是对良好社会风尚形成，都大有裨益。

“不论我们国家发展到什么水平，不论人民生活改善到什么地步，艰苦奋斗、勤俭节约的思想永远不能丢。”艰苦奋斗、勤俭节约是中华民族的“传家之宝”，不仅在物资匮乏的年代要做到，在生活优渥的时候更加需要坚守。当节俭美德、节约行动获得更为持久的生命力和影响力，我们的生活一定会更加幸福美好，我们的祖国一定会更加繁荣富强。

（欢迎投稿，信箱：rmrbltan@163.com）

《 人民日报 》（ 2020年08月31日 04 版）