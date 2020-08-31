搭把手 出份力 更温暖

让我们每一个人都行动起来，做对社会、对他人有帮助的人

最近，少年孙偲藐坚持帮助同班同学的事迹，感动了许多人。同学身患疾病，无法独立行走，孙偲藐就背着他上下楼、去厕所，还替他整理课桌、收拾书包……从小学二年级开始，一帮就是将近6年。网友都说，孙偲藐真是个浑身闪着光的好少年！

小小年纪，却能多年如一日，将帮助他人坚持下来，孙偲藐值得我们学习。

孙偲藐主动助人，是因为他懂得为人要友善。见到别人遭遇不幸，便主动伸出援手。同学腿脚不方便，作为同龄人的孙偲藐，知道他“很不容易”，想帮助他，让他感受到温暖。

主动助人令人感动，坚持助人更是难能可贵。偶尔背一次、扶一把并不难，难的是长年累月这么做。把同学背在身上6年，展现了长久的毅力与担当。为继续照顾同学，孙偲藐决定与他上同一所中学。这是真正将他人的困难放在心里、担在肩上，内化成了自身的责任感。心怀责任，才能长久助人。几十年资助贫困学生，圆了几百名孩子上学梦的老教授；多年坚持到养老院做志愿服务，义务照顾失能老人的大学生……这些好心人，长期践行着助人为乐的理念，把帮助别人当成是一种承诺。一诺千金、有诺必行。他们用涓滴之力，诠释着向上向善的时代品格，让社会充满温暖和光亮。

助人的美好行为，能感染、带动更多人加入进来。班上其他同学在孙偲藐的影响下，也开始参与爱心接力，用实际行动尽一份心、出一份力。德不孤，必有邻，在榜样的引领下，相信孩子们会逐渐养成助人为乐、为人解难的良好品质。未来，他们也将用自己的光辉，照亮更多需要帮助的人。

从主动助人、坚持助人，到带动更多人加入助人行列，这是一个美好的循环。当有人需要帮助时，大家搭把手、出份力，我们的社会将变得更加温暖。让我们每一个人都行动起来，做对社会、对他人有帮助的人。

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内蒙古赤峰市敖汉旗少年孙偲藐——

6年来，他背起患病同学

本报赤峰8月30日电 （记者张枨）在内蒙古自治区赤峰市敖汉旗贝子府中学，人们总能看到13岁的少年孙偲藐，形影不离地照顾患有肌酸激酶高病症而行动不便的王同学。背他上下楼、上厕所，陪他吃饭、为他补课，帮他收拾书包、清理个人卫生……这些事情，孙偲藐已坚持近6年。

2014年秋天，患病的王同学转入敖汉旗贝子府小学就读。由于行动不便，他每天都需要家长搀扶送到学校。从一楼到四楼，别的孩子用不了两分钟，他却要在妈妈的搀扶下用15分钟才能走完。孙偲藐主动请缨，担负起照顾王同学的“重担”。从小学二年级到初中一年级，搀扶王同学缓步前行，背他上下楼、去厕所。

为方便照顾王同学，孙偲藐和他升入同一所中学，并成了同桌。如今，王同学已身高1.7米，体重50公斤，差不多身材的孙偲藐背起他来已有些吃力。但他依旧坚持，班上的同学也陆续加入到这场爱心接力中。今年，孙偲藐被评为内蒙古自治区“新时代好少年”。

《 人民日报 》（ 2020年08月31日 12 版）