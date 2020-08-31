上海：小份菜里吃出的“节约经”

【浪费可耻 节约为荣】

在打菜档口，一份份狮子头、素鸡、蛋饺、油面筋塞肉蒸腾着热气。顾客经过时，打菜的服务员提醒：“一份吃不完可以买半份哦，也可以按个买。”从8月15日开始，开业一年半的上海市徐汇区漕河泾社区食堂正式推出半份菜、按个买等举措。

不用担心吃不完浪费，小份菜诠释了上海人的“节约经”。素鸡1元1个、百叶包2.5元1个、狮子头4元1个……

徐汇区老年助餐量比较大，像漕河泾社区食堂这样的老年助餐点有107个。为了积极响应“厉行节约反对浪费”的号召，徐汇区民政部门正逐步把这些节约粮食的做法向全区老年助餐点推广。

小份菜、按个买，成了家门口的“节约服务”，而街道“按需配餐”行动更暖心。

近日，上海市普陀区曹杨新村街道对社区居民开展了“制止餐饮浪费行为，培养节约习惯”专项工作。随着活动的深入，街道接到了一通特殊的电话，家住曹杨新村街道杏梅园曹杨五村的黄老伯要求，将街道老年助餐点每天送的两客盒饭，变为只送一份。“我和老伴年纪大了，胃口小了，每天送来的米饭都有剩余，粗算下来一个月竟然可达9斤之多，太可惜了。”黄老伯说。

街道将黄老伯这个小小的举动转化为一次灵活的小改革。他们联系辖区内所有助餐点，在送餐上门的同时再次进行询问梳理，根据老人们的实际需求量进行配送，同时在价格上进行调整。

把小份菜吃好，政府部门起到了带头作用。在人民大道200号的上海市政府食堂里，新开了“小份菜套餐”专窗，除了一份份精致诱人的小份菜，还有主食、点心都有小份可供挑选。

精细的节约要在日常中发现问题，大锅饭总会有很多材料剩余。食堂师傅们开动脑筋，让“边角料”也成了抢手货。用做豆浆剩下的豆渣制成“豆渣饼”；用猪肋骨、鸡骨架熬汤；把水果切片的边角料榨成果汁……还将一些受欢迎的“边角料”放上了订餐App，因为价格实惠，每天都被抢购一空。

分为3层的食堂，日供约2000人就餐。督导员韩慧健站在餐盘回收处，他的使命是提醒大伙节约用餐，“这几天剩菜的量明显少了，减少浪费的措施很有效。”

据上海市机关事务管理局介绍，目前上海全市近200处市、区两级党政机关办公点的食堂都纷纷行动了起来。

既保证珍惜粮食不浪费，又以更周到的方式、更多的选择空间满足百姓吃好喝好的幸福诉求，在上海这座繁忙的大都市，老百姓在小份菜里吃出了“节约经”的温度。（本报记者 孟歆迪）