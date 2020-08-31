根据用餐人数调整菜品供给 新疆高校积极行动拒绝餐桌上的浪费

【浪费可耻 节约为荣】

大力引导厉行节约、反对浪费的新风尚，遏制餐饮环节“舌尖上的浪费”，新疆多所高校通过各种方式倡导广大师生积极行动，传承勤俭节约的美德。

新疆大学软件学院组织了“我以行动铸‘光盘’”线上打卡活动，营造浪费可耻、节约为荣的氛围。该院学生张迪表示，“珍惜粮食，从我做起”，作为学生党员，将以身作则引领身边同学争做“光盘族”。

喀什大学倡导广大师生认真学习领悟习近平总书记重要指示精神，绷紧节约粮食的弦，将制止餐饮浪费作为学校常态化工作任务，把培养节约粮食的好习惯内化于心、外化于行，以实际行动坚决制止餐饮浪费行为。

新疆财经大学已连续6年实施“光盘行动”，每学期，学校党委宣传部和团委都会开展线上线下的勤俭节约、文明就餐实践活动。同时，在餐厅张贴提示、漫画，设立文明监督岗，引导学生按需点餐。

“我们动态监测每日就餐人数，按需定制食材采买量，根据用餐人数灵活调整菜品供给，通过和师生们的共同努力，学校餐厨垃圾逐年下降，节约为荣已成为新风尚。”新疆财经大学后勤（公寓）服务中心主任边瑜表示，用行动守护舌尖上的文明是应尽的责任。

“节约要从孩子抓起，把勤俭节约等美德教育贯穿始终。”石河子大学文学艺术学院新闻与传媒系副教授毛颖辉表示，应该把勤俭节约作为社会公德建设的重要方面，纳入学生思想品德课程教育体系。（本报记者 王瑟）