孤独等同每天吸烟15支 5招摆脱孤独感

编者按：孤独是现代社会“隐藏起来的时疫”，通常人们认为吸烟、酗酒和锻炼等生活方式才会影响健康，其实，孤独对健康的伤害也不容忽视。

热闹背后的孤独感

曾有人说，现在的年轻人看起来很热闹，其实每个人都活得像一座孤岛。许多人没有也不想走出自己的岛屿，真实地踏入他人的领地，彼此之间的深入沟通逐步减少，取而代之的是一串串时髦的网络用语和一张张滑稽的表情包。

孤独是一种不好的心理状态，因为感到被外面的世界隔绝或被外面的世界排斥而产生的郁闷苦恼的心情，甚至产生抑郁。一般都是因为下面几个点导致：

一，现在这个时代变得高效，使得友情“快餐化”，熟人变少，从而使得孤独慢慢弥漫。

二，社会竞争越来越大，成年人都需养家糊口、在外打拼，不可避免的会忽略了自己的小孩和家里的老人，让他们变得孤独。

三，电子产品日益发展起来，虽然缩减了时空距离，却使人们的圈子变小，导致人际关系变淡，渐渐疏远产生孤独感。

四，一个人的本身性格也与产生孤独感有着一定的联系。性格内向的人常常会缺乏安全感，会去担心自己说的话不被认同从而选择沉默，不敢去表达，因而容易引发孤独。

据《成都商报》报道，美国一项涉及30万人的研究表明，孤独感的危害相当于酗酒或每天吸烟15支，同时，孤独感不仅会增加人体压力激素皮质醇的分泌水平，从而削弱免疫系统，使人更容易生病；而且，孤独者的血压也比正常人高出30mm汞柱，心脏病和脑卒中的患病率是正常人的3倍；孤独者的生活方式使癌症的发病率增加2~3倍。此外，据《中国青年报》报道，孤独还可能影响个体的睡眠模式和逻辑推理等机能。

如何摆脱孤独感？

中国科学院心理研究所心理健康促进中心测评部主任肖震宇表示，想要摆脱孤独感，可以从以下几点做起：

1．战胜自卑。自卑者总感觉不如人，不愿跟人接触，这些人不妨试着与人交流，把自己的想法告诉大家。

2．和朋友保持联系。不要在孤独时才想起朋友，要有意识地经常与好友保持联系。

3．结交新朋友。主动认识一些新朋友，可以给自己的生活增添新元素。相处过程中要记住不能以自我为中心，多为别人考虑。

4．培养爱好。当觉得孤独时，可以专注于自己的爱好，平时还能和圈子里的同道相互交流。

5．勤锻炼。适当的锻炼可有助于大脑分泌多巴胺等让人兴奋和欣悦的化学物质，有利于孤独者调整情绪状态。（人民网健康综合自人民网-科普中国、健康时报、生命时报）