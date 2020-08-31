过量食用玉米油或增加糖尿病患病风险

随着糖尿病在全球发病率的升高，寻找到关键有效的预防因素是科学家们努力的目标。在糖尿病发病过程中，膳食作为关键因素之一，一直被科学家们长期关注。

记者从西湖大学获悉，该校郑钜圣课题组近日在糖尿病领域国际期刊《糖尿病护理》（Diabetes Care）上发表了关于脂肪、肠道菌群与糖尿病（本文特指2型糖尿病）关系的最新成果。研究揭示，人体肠道菌群在n-6多不饱和脂肪酸代谢与糖尿病的关系中起到重要的介导作用；膳食n-6多不饱和脂肪酸很可能会降低菌群多样性，增加糖尿病患病风险。

该论文的第一单位是西湖实验室，该实验室的目标方向之一是代谢与衰老疾病。

一种较常见的多不饱和脂肪酸

郑钜圣博士长期从事脂类营养与代谢的人群研究，不久前，他联合欧洲40多位营养学家证明多摄入水果蔬菜有利于预防糖尿病。此次在《糖尿病护理》上发表的关于糖尿病的研究，郑钜圣团队则着眼于脂肪与糖尿病的关系。

据介绍，人类肠道菌群被认为与糖尿病等代谢性疾病有密切关联，但是目前很少有人探索过人类的肠道菌群在多不饱和脂肪酸代谢与糖尿病关系中的作用。郑钜圣团队与合作者深入研究了膳食的n-6多不饱和脂肪酸摄入及其血液生物标记物与糖尿病的关系，以及肠道菌群在其中所起的作用。

什么是n-6多不饱和脂肪酸？

研究团队解释说，尽管它的名字听起来很陌生，但实际上，在日常生活中我们经常有机会接触到这种不饱和脂肪酸——它广泛存在于食用油中，例如葵花籽油和玉米油。在过去几十年的时间里，全球人群关于n-6脂肪酸的摄入量呈现快速增长的态势。

因此，在膳食因素中，n-6多不饱和脂肪酸与人体健康的关系成为科学家关注的热点问题。有部分学者提出n-6脂肪酸的代谢参与了糖尿病的病理生理过程，但它们之间的关系一直存在争议。

郑钜圣团队与合作团队2008年—2013年间招募了约4000名广州城市中老年居民（45—75岁），并且每3年对这些招募者进行一次跟踪随访。通过约6年的随访，团队收集到了约2000人的粪便样本，从而进行测序分析肠道菌群组成。

同时，该项研究也收集了人群在基线和随访过程中的血液、尿液等生物样本以及用药、饮食问卷等信息，来分析n-6多不饱和脂肪酸的血液生物标记物与糖尿病之间的关系。

食用油的摄入可能影响肠道菌群

通过约2000人的样本调查，研究团队发现，经过前瞻性队列研究，n-6多不饱和脂肪酸的血液生物标志物之一——γ-亚麻酸与糖尿病患病风险呈现正相关，与肠道菌群多样性呈负相关。在评估未来糖尿病发病风险时，应该联合考虑膳食n-6多不饱和脂肪酸以及n-6脂肪酸代谢过程中的关键标记物如γ-亚麻酸的水平。

同时，研究也得出膳食n-6脂肪酸与肠道菌群多样性、糖尿病之间的关系：膳食n-6多不饱和脂肪酸很可能会降低菌群多样性，提高糖尿病患病风险，这个结果侧面印证了其血液代谢物γ-亚麻酸与菌群及糖尿病的关联。

根据以上结论，研究团队认为，在中国人群中，过多的n-6脂肪酸摄入（食用油是重要来源）很可能会在不好的方向上影响肠道菌群结果，从而导致糖尿病风险的提升。在日常生活中，人们可以替代性地摄入富含n-3脂肪酸或单不饱和脂肪酸的食用油（如菜籽油、橄榄油、亚麻籽油等）。不过，专家提示，这个假说还需要更多其他人群队列研究来进行验证。

研究团队介绍，该研究首次把n-6脂肪酸血液代谢物γ-亚麻酸与肠道菌群以及糖尿病三者联系起来，来判断n-6脂肪酸与糖尿病之间的关系。相比欧美人群，亚洲人群与糖尿病相关的代谢和生活特征存在一定差异，但是目前尚无基于中国人群的前瞻性队列研究来阐述n-6脂肪酸血液生物标记物与糖尿病之间的关系，郑钜圣课题组的此项研究也补充了中国人群在该领域的表现特征。

（本报记者 刘园园）