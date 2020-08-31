食用十字花科蔬菜或有益血管健康

新华社讯 （记者陈宇）近日一项由澳大利亚伊迪斯考恩大学主导的研究发现，经常食用花菜、卷心菜和抱子甘蓝等十字花科蔬菜的老年妇女主动脉上钙大量积累的可能性更低，这也意味着她们患上中风、心脏病的风险更低。

研究人员在新一期《英国营养学杂志》双月刊上发表报告说，他们观察了1998年招募的684名西澳大利亚州老年妇女的研究数据。结果发现，这些妇女中每天摄入超过45克十字花科蔬菜的人，其主动脉上钙大量积累的可能性比那些每天不食用或很少食用这类蔬菜的人低46％。主动脉血管壁上钙大量积累是结构性血管疾病的重要标志，也是导致中风、心脏病发作的主要原因之一。

主导该研究的伊迪斯考恩大学劳伦·布莱克肯霍斯特博士解释说：“十字花科蔬菜中富含的维生素K可能与抑制我们血管中发生的钙化过程有关。”他同时表示，为了维持身体全面健康，人们还需每天进食多种蔬菜，而不仅限于十字花科蔬菜。