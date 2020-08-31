98.1%受访者表示会抵制浪费粮食的吃播

以重口味、吃完催吐等手段见长的“大胃王”吃播最近频被批评，多家视频网站平台已经开始整顿存在浪费粮食现象的吃播视频。该如何看待大胃王“吃播”？如何加强对吃播现象的治理？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2006名受访者进行的一项调查显示，反感和担心是受访者观看“大胃王”吃播的主要感受，62.1%的受访者认为“大胃王”吃播传播不健康的饮食理念，98.1%受访者直言会取关（取消关注——网络用语）、抵制浪费粮食的吃播。

反感和担心是受访者观看“大胃王”吃播的主要感受

刘可（化名）在北京一家事业单位工作。在吃播刚火的时候，她经常看，“看着博主吃各种美食，自己也有食欲了。但随着假吃催吐等现象被曝光，我就不爱看了”。

北京某国企员工于菲菲（化名）对记者说，平时刷到“大胃王”吃播她都是直接划过，“看着镜头前摆放的分量超夸张的食物，和主播满嘴酱汁地‘大快朵颐’，完全没有食欲。不能理解为啥有人喜欢看”。

对于观看“大胃王”吃播的感受，48.6%的受访者表示反感，32.5%的受访者会担心。其他还有：猎奇（31.9%）、不忍直视（26.4%）、解压（25.0%）、痛心（23.7%）等。

某事业单位职员周晓（化名）觉得，打造“大胃王”人设根本不合理，“真正食量大的人很少很少，胃就那么大，像主播们这么吃肯定影响消化系统和身体健康。小孩子看了这些视频，还以为吃很多正常，导致错误的饮食观念”。

“所谓的‘大胃’，很多都是吃完催吐，就是为了制造噱头、吸引流量，浪费了很多食物。真是暴殄天物。”于菲菲说。

调查中，62.1%的受访者认为“大胃王”吃播传播不健康的饮食理念，55.2%的受访者认为与勤俭节约美德背道而驰，54.6%的受访者直言浪费严重，引发错误的价值观，40.5%的受访者感到没有美感可言，降低食欲。

西南大学教育研究院院长唐智松认为，“大胃王”吃播这类视频的传播，一方面反映了一些人自身缺乏远大理想抱负，以低级趣味为噱头求关注，另一方面也反映了某些媒体或网络载体缺少社会责任意识，为了吸引流量和关注而罔顾社会公德。

他认为，“大胃王”吃播现象产生的消极作用是明显的。首先是不利于社会节约风气的发扬光大，引发由浪费所带来的社会资源紧张。其次，非常不利于儿童节约品德的形成，甚至带坏一批成长中的青少年。

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅认为，对于“大胃王”吃播，不应仅止于批评，而应当是禁止。她指出，大部分吃播，不管是天生大胃，还是假吃催吐，对身体均会造成不可弥补的伤害。经常催吐，不仅伤害食道黏膜导致胃食管反流和食管炎，还可能腐蚀牙齿，最终导致厌食症。而暴饮暴食则是胰腺炎的重要诱发因素。“看似没门槛的吃播，其实是以透支健康为代价的不健康行为，应当禁止和摒弃”。

68.7%受访者希望清除浪费粮食的视频和主播账号

“吃播短视频从业门槛低、容易作假，如今已经完全变了味儿。”于菲菲坦言，她从未关注过任何“大胃王”吃播博主。平台要先承担起社会责任，把好内容关。

调查中，88.5%的受访者希望加强对吃播的治理。98.1%的受访者直言会取关、抵制存在假吃、催吐等浪费粮食现象的吃播，其中69.1%的受访者一定会，29.0%的受访者应该会。仅1.9%的人表示不会。

68.7%的受访者希望清除和关停存在假吃、催吐等浪费粮食现象的视频和主播账号。

朱毅表示，当下反对吃播严重浪费粮食的现象，更多是从精神和健康层面出发，希望全社会形成珍惜节约粮食的风尚，“吃是为了健康和享受，而不是为了糟蹋身体和获取打赏。我们要还‘吃’以本来面目，这是全民健康的基础”。

唐智松表示，治理浪费粮食的吃播现象，可从多角度切入：一是可以通过电视和网络直播公开讨论、批评这种现象，产生广泛的即时性效应；二是相关领域学者发表科学理性的研究性文章进行深入的探讨和批评，产生深刻的理论性影响；三是利用影视明星的榜样宣传作用，在青少年中产生影响。

对于“大胃王”吃播的治理，73.2%的受访者建议平台加强内容审核和监督管理，56.5%的受访者认可在网站醒目位置设节约粮食提示语，46.4%的受访者建议引导吃播积极传递正确的餐饮和消费观念。

受访者中，00后占5.7%，90后占38.7%，80后占44.0%，70后占9.1%，60后占2.1%。

中青报·中青网记者 杜园春 孙山 来源：中国青年报