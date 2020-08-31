不让盛宴变“剩”宴 八成受访者认为契合当下品质生活理念

“国以民为本，民以食为天，食以粮为先。”粮食的重要性不言而喻。中国科学院地理科学与资源研究所2018年发布的《中国城市餐饮食物浪费报告》显示，我国城市餐饮业仅餐桌食物浪费量就达1700万至1800万吨，相当于3000万至5000万人一年的食物量。如何有效减少餐饮浪费现象？

上周，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2009名受访者进行的一项调查显示，91.2%的受访者都有打包的习惯。92.1%的受访者认为节约粮食是永不过时的美德。61.8%的受访者希望餐馆提供公筷，方便人们将剩菜打包。

75.7%受访者感到周围年轻人“光盘行动”践行得不错

今年29岁的于菲菲（化名）在北京一家国企工作，她感觉，现在出门吃饭打包就像“家常便饭”，“只要剩下一大半的菜都会打包，有些方便打包的菜就算剩得少也会带上，像炸鱼段、酱牛肉等。主食也不例外”。

30岁的王峰（化名）说，平时和熟人出门吃饭，吃不了的会尽可能打包，但与不太熟悉的朋友以及异性朋友出去吃饭会比较容易浪费，又不好意思打包。

周围年轻人“光盘行动”践行得怎么样？调查中，75.7%的受访者觉得不错。交互分析发现，二线城市受访者觉得不错的比例最高（78.8%），其次是一线城市（74.6%）。

在餐馆就餐，91.2%的受访者都有打包的习惯，其中30.9%的人每次都打包，60.3%的人表示品相好或剩得多就打包。交互分析发现，一线城市受访者每次都打包的比例最高（32.6%）。

北京某事业单位职员周晓（化名）吐槽，有次和老公去吃鱼火锅，两人在点了牛羊肉和蔬菜之后，咨询服务员鱼片应该点半份还是整份，对方建议整份，结果上菜后两人傻了眼，光鱼片就摆了半边桌子，最后把蔬菜、肉丸子都原样打包了。“有的服务员看见顾客点得少还会明显不开心。如果遇到热心提醒菜量大别点多的服务员，我对餐馆的印象会很好”。

外出就餐，哪些浪费粮食的行为和心态比较普遍？受访者指出是：觉得打包没面子（59.7%），点越多越有排场，“不差钱”（46.4%），一次性点个够，没节制（41.8%）。

中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅分析，外出就餐，尤其请客时，一些人的关注点是面子和客气，而不是肚子和节约。按照过去的餐桌礼仪，如果“光盘”了，一方面显得主人不会热情待客，另一方面显得客人不会克制做客，双方都在琢磨如何不“光盘”。

西南大学教育研究院院长唐智松分析，餐桌浪费现象形成有多方面原因。从历史角度讲，漫长的农业社会中，因为食物资源不足，请客会让人多吃以示尊重与关心，逐步形成了餐桌的“面子”文化。从现实角度讲，一些人的思维还没从食物匮乏时期形成的餐桌文化层面，进步到现代餐桌文明上来。“餐桌文化的讲‘面子’现象，在现代社会显得不合时宜了”。

不让盛宴变“剩”宴，85.7%受访者认为与当下品质生活理念相契合

于菲菲现在和家人出去吃饭，常会特意问有没有半份菜。吃到后半场，会尽量把能吃完的先吃了，肯定吃不完的就不动了，方便打包。问到这样是否影响就餐体验，她认为完全没有，“既不影响品尝美食，还不浪费，回家还省去做饭，一举三得。节约是会享受生活的表现”。

王峰也觉得，不是摆一桌丰富的菜品就是盛宴了，还要吃得健康、吃得得体，“健康的饮食理念之下，才有有品质的生活”。

北京事业单位员工刘可（化名）觉得，不让盛宴变“剩”宴，倡导的是适度点餐，不铺张浪费，与品质生活并不矛盾，“勤俭节约是中华民族的传统美德，什么时候都不过时”。

朱毅认为，盛宴之“盛”在于情谊之真，不在于数量之多，“剩”宴不是热情的标志，而是不合时宜的浪费，反而会留下遗憾。

调查中，92.1%的受访者认为节约粮食是永不过时的美德。85.7%的受访者认为，不让盛宴变“剩”宴的观点与当下品质生活理念相契合。

唐智松表示，粮食是重要的劳动成果，珍惜劳动成果、积累劳动财富是基本品德，生活品质的提高与餐桌浪费之间不是对等的关系。高品质的生活不仅体现在食物的多少，还在于食物的品质和使用食物时的修养，就比如适量而不浪费、剩菜打包、不影响他人用餐等。

61.8%受访者希望餐馆提供公筷，方便人们将剩菜打包

于菲菲希望，餐馆能鼓励大家打包，例如包装盒、袋免费，就餐结束时主动询问是否需要打包服务，既减少了粮食浪费又降低了餐馆后期工作量。“餐厅可以设计、张贴温馨醒目的标语，比如‘边吃边点，新鲜美味’‘七分饱呵护你的肠胃’等，随时提醒大家适量点餐”。

刘可认为餐饮业急需推广半份菜，有助于“光盘”。“我发现一些单位食堂也推出了小份菜，这是一个好现象，应该鼓励”。

朱毅也提倡消费者建立“七分饱”意识，“中科院等研究机构发表的研究成果显示，七分饱能够逆转因为年龄增长导致的免疫系统衰老。上世纪30年代以来，科学家们在苍蝇、小鼠和猴子身上，做了热量摄入限制实验，发现每天七分饱就能满足营养需要，显著改善身体状况，延年益寿”。

要有效减少餐饮浪费现象，61.8%的受访者希望餐馆提供公筷，方便人们将剩菜打包，60.4%的受访者建议提供和推广小份菜、半例菜，59.2%的受访者认为可以对“光盘”的消费者提供代金券等奖励。其他还有：鼓励消费者养成不够再加的点餐习惯（56.5%），培训服务员，引导消费者适量点餐（42.3%），加强宣传，营造“浪费可耻 节约为荣”的社会氛围（35.1%）。

唐智松认为，餐桌文化的管理，需要实事求是、分类施策，“针对公款餐桌消费现象，当从餐费标准规定、用餐款项报销追责等环节‘堵源’。针对大众餐桌消费，当从用餐文明的个人自觉和社会舆论等方面去约束”。他指出，应当把节约粮食教育作为教学体系的一部分，可以在劳动教育课程、综合实践活动和语文等学科教育中，渗透节约教育。

受访者中，00后占5.5%，90后占39.3%，80后占42.3%，70后占10.4%，60后占2.4%。生活在一线城市的占32.4%，二线城市的占48.3%，三四线城市的占16.3%，城镇或县城的占2.2%，农村的占0.8%。

中青报·中青网记者 杜园春 孙山 来源：中国青年报