82.2%受访者自感节约粮食意识强

“一粥一饭，当思来处不易。”节约粮食体现了勤俭节约的美德，更有助于节约资源、可持续发展。近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对2004名受访者进行的一项调查显示，82.2%受访者觉得自己节约粮食意识强，00后认为自己节约意识强的比例更高（84.1%）。96.2%的受访者确认生活水平提高和勤俭节约不矛盾。

受访者中，00后占4.4%，90后占38.0%，80后占43.8%，70后占10.3%，60后占2.9%，其他占0.6%。来自一线城市的占29.8%，二线城市的占49.9%，三四线城市的占17.8%，城镇或县城的占1.7%，农村的占0.8%。

82.2%受访者觉得自己节约粮食意识强

35岁的张雅（化名）在北京某事业单位工作，孩子在上小学。张雅觉得现在年轻人节约粮食的观念还不够强，“有的人这方面意识比较强，但也有一些人做得不好，外出吃饭点很多菜，总要剩下很多”。

北京某事业单位职员周晓（化名）感觉周围年轻人节约粮食的观念比较强，“这可能是因为我周围女性多，更会持家。有次几个同事聚餐，剩了几个菜，都打包了，由两个女同事带了回去”。

数据显示，49.2%的受访者觉得年轻人节约粮食观念强，27.8%的受访者觉得一般，23.0%的受访者觉得不太强。具体到所在地，二线城市受访者觉得年轻人节约观念强的比例更高（55.1%）。

周晓和老公两个人过日子，每餐尽量只做一顿的量，不会浪费。“平时和家人出去吃饭，除了汤羹一类不好带的，其他剩下的菜品都会打包带回来”。

“我小的时候，爷爷奶奶要求吃饭一定要吃完，如果碗里有剩饭是会被骂的。老一辈人经历过忍饥挨饿的年代，不能接受浪费粮食的行为。”在北京某企业工作的王峰（化名）说，受到家里老人的影响，他会比较注意节约粮食，在家吃饭基本吃多少盛多少，在外面就餐会注意不要点太多。“就我自己而言，如果是跟熟悉的朋友出去吃饭，大家饭量如何都比较清楚，基本都能做到‘光盘’。但也有例外，比如约会，担心点少了，会给人留下不好的印象，也不太好意思打包带走”。

张雅觉得，很多从小生活在城市里的孩子，吃的都是现成的白米饭，不知道每一粒粮食来之不易，因此也就缺少节约的意识。

哪些因素导致一些年轻人节约粮食的观念不强？80.0%的受访者认为是物质条件好，意识不到要勤俭节约，61.7%的受访者表示是年轻人不熟悉农耕活动，不知粮食生产的艰辛，58.4%的受访者觉得是因为年轻一代没有饥饿记忆，40.3%的受访者直言是因为讲究面子排场，奢侈浪费。

“节约是中华民族的传统美德，在物资供给丰富的当下，仍然要发扬光大。”中国农业大学食品科学与营养工程学院副教授朱毅说。

调查中，82.2%的受访者觉得自己节约粮食意识强，14.6%的受访者觉得一般，仅3.2%的受访者觉得不强。值得注意的是，00后认为自己节约意识强的比例更高（84.1%），高于90后（82.0%）和80后（81.5%）。

71.1%受访者建议推广科学健康的饮食模式

西南大学教育研究院院长唐智松教授认为，对青少年进行节约粮食、珍惜劳动成果的教育，会产生多方面的影响：通过吃什么取什么、吃多少取多少等活动，培养孩子自我管理的能力；通过关心他人用餐、食物分享等活动，培养关心他人的品质；通过学习粮食生产、食品加工等知识，培养劳动的观念和技能；通过实践节约粮食等资源利用，培养孩子可持续发展的社会理念。

“我们从小就被教育，每粒粮食都是农民伯伯辛苦种出来的。”张雅觉得，培养孩子节约粮食的观念，有助于促进他们尊重农业劳动，知道粮食来之不易。

谈到培养节约粮食观念的影响，70.5%的受访者认为会促进青少年尊重劳动人民的成果，58.1%的受访者觉得可以培养勤俭节约的品质，58.0%的受访者觉得有助于形成敬畏自然与生命的观念。其他影响还有：养成科学健康的生活理念（49.6%），有危机意识、居安思危（40.8%）以及培养社会责任感（30.1%）等。

调查中，96.2%的受访者认为生活水平提高和勤俭节约并不矛盾。

“节约粮食不是节约买粮食的钱，而是节约生产粮食所耗费的自然资源，现在粮食的价格只是劳动力和生产资料投入的价值，没有将对生态环境的耗费算进去。节约环境资源，于人类而言永远是美德。”朱毅认为，节约并不意味着低效率和低品质，反而在合理的安排下，收益颇多。对于个人来说，节约是个人修养、家教家风、素质品质的体现。

“现在国家一直在提倡劳动教育，我觉得特别有必要。现在很多孩子都生长在城市，没有多少生活常识和经验，缺少对大自然的了解和敬畏。”在北京一家国企工作的于菲菲（化名）觉得，重视和实践好劳动教育，有利于培养孩子们敬畏自然、尊重劳动者的品质。

要培养节约的观念，调查中，71.1%的受访者建议推广科学健康的饮食模式，61.7%的受访者鼓励餐厅饭店张贴标语，58.0%的受访者期待开展公益活动，加强宣传，57.7%的受访者希望营造节约光荣、浪费可耻的社会氛围，32.0%的受访者期待完善法规政策、严惩浪费。

“要引导青少年，首先要树立教育生活化的理念，密切教育与生活的联系，把爱惜粮食、杜绝餐桌浪费作为生活教育的一部分。”唐智松认为，在教育评价上，要把劳动教育纳入考核。

朱毅认为，要提高节约意识，可以通过开设食育课程，即良好饮食习惯的培养教育，提供充分的农业实践机会，让年轻人切实体会到汗滴禾下土的辛苦，了解一粥一饭来之不易，懂得节约和节制的益处，这都会帮助他们从心底里崇尚节约。

中青报·中青网记者 孙山 杜园春 来源：中国青年报