8月28日，中国老龄产业协会第二次全国会员代表大会在京召开。国家卫生健康委党组成员、全国老龄办党组书记、中国老龄协会会长王建军，民政部社会组织管理局副局长吕晓莉莅临现场会并发表讲话。国家卫生健康委老龄健康司监察专员王谦、中央和国家机关工委党建部调研员张峰出席了会议。会议采用线下与线上相结合的方式同时同步进行，在京的80余位会员代表在主会场、其余会员代表在各自所在地参加了线上会议。会议由中国老龄产业协会副会长曹炳良主持。

中国老龄产业协会副会长兼秘书长曾琦代表第一届理事会做工作报告。报告系统回顾了协会十年来自身建设和活动开展情况，总结了取得的经验，也分析了存在的问题，并对协会下一步工作提出了具体的意见和建议。中国老龄产业协会副秘书长李静芳向大会作了财务报告。中国老龄产业协会相关负责人就修改协会章程和会费收缴及管理办法等情况作了说明。

大会审议并通过了第一届理事会的工作报告、财务报告、《中国老龄产业协会章程》、《中国老龄产业协会会费收缴及管理办法》和《中国老龄产业协会第二次全国会员代表会选举办法》，选举产生了第二届理事会理事、常务理事、会长、副会长、秘书长和第一届监事会监事、监事长。曾琦当选为中国老龄产业协会第二届理事会会长，曹炳良、曾北川、刘剑、李松林、焦国翔、牟坤林、张建红当选为中国老龄产业协会第二届理事会副会长，刘金刚当选为协会第二届理事会秘书长，张士文当选为第一届监事会监事长。中央和国家机关工委党建部调研员张峰向当选的第二届理事会负责人表示祝贺，并颁发了证书。

新任会长曾琦同志做了表态发言。他衷心感谢会员代表们的信任和支持，表示将带领新一届领导班子，团结全体会员和社会各界力量，积极统筹谋划，切实履职进责，从坚持政治引领、增进班子团结、促进资源整合、提升服务能力等方面，全力推动协会工作深入开展，绘制老龄产业发展的宏伟蓝图，开启中国老龄产业的辉煌未来。

吕晓莉同志代表民政部社会组织管理局，向会议的召开表示热烈的祝贺，并对中国老龄产业协会今后的工作提出了四点建议：一是进一步提高政治站位，增强政治自觉，团结广大会员认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，切实增强“四个意识”，坚决做到“两个维护”，推动积极应对人口老龄化国家战略实施，在融入国家治理体系和治理能力现代化大局中，努力实现协会的更好发展。二是进一步强化宗旨意识，扛起使命担当，严格按照社会组织管理的法规政策和协会的组织章程，坚持为政府服务、为行业服务、为会员服务、为社会文明进步服务的宗旨，搭建平台、汇聚力量、树立品牌、引领希望，持续推进多业态融合，使老龄产业发展更充分、更平衡、更具活力。三是进一步发挥组织优势，引领行业进步，以促进行业高质量成长为动力，引领广大会员遵循社会主义市场经济发展规律，从优化产品供给与引导合理预期两端发力，着力增加适老产品和服务的真实供给，着力促进居家社区机构相协调、医养康养相结合，着力构建更加符合老年人生存、生活、生产多层次需要的老龄产业体系。四是进一步履行社会责任，强化自身建设，始终保持砥砺奋进的信心和定力，坚持发展与规范并重，制定管长远的行业指引，实施见实效的行业举措，创造好品质的行业平台，融智、融资、融商、融才，营创更好的养老、孝老、敬老社会氛围，实现迭代创新、高阶发展，走出一条符合协会特色的成长道路。

王建军同志代表国家卫生健康委、全国老龄办和中国老龄协会，向新一届理事会表示热烈祝贺。他充分肯定了中国老龄产业协会十年来成绩，称赞中国老龄产业协会已经成为贯彻国家老龄产业政策的好助手、培育老龄产业市场的助推器和服务老龄产业市场主体的娘家人。他表示相信，在以曾琦同志带领下，中国老龄产业协会一定能得到更快更好的发展！

王建军指出，人口老龄化是一个世界性、历史性的重大课题，积极应对人口老龄化是国家一项长期的战略任务。今年，我们将要实现全面建成小康社会的伟大历史目标，从而开启全面建设社会主义现代化国家的新征程。与此同时，我国面临着纷繁复杂的国际国内形势，经济下行压力增大，加上突如其来的新冠病毒疫情、肆虐全国的洪涝灾害，严峻的考验着我们的执政能力和水平，对实施积极应对人口老龄化战略带来了诸多不利影响，我国老龄产业的发展也受到了不同程度的制约。

在这复杂多变的大背景下，王建军对中国老龄产业协会及其新一届领导班子提出了殷切期望：一要高站位。“望远能知风浪小，凌空始觉海波平。”要深刻理解党和国家的老龄政策，尤其是习近平总书记关于老龄事业和产业发展系列重要论述，学懂悟透，做好宣传解读，并成为带头贯彻执行的榜样和示范。要深刻洞察我国老龄化国情，科学分析老龄社会的经济发展脉络和市场运行规律，准确把握我国老龄产业的发展方向，进而科学的指导和引领行业发展。要具备高度的使命意识和担当精神，在工作中历练党性，在奉献中彰显忠诚，将自己的荣誉和价值，与党的老龄事业和产业紧密的联系在一起。二要宽视域。“若有人眼大如天，当见山高月更阔。”我们对老龄产业的认识是一个逐步深化的过程。老龄产业不同于其他产业形态，很多领域都与传统的国民经济行业门类紧密结合在一起，难以截然拆分，是老龄社会这一崭新社会形态在经济上的鲜明体现。协会应据此拓展视野和思维，从宽处谋篇布局，从大处勾勒中国老龄产业的宏阔蓝图。协会作为老龄产业演变的见证者和推动者，要时刻保持开放的心态、宽广的视角、科学的判断力，敏锐的洞察力，准确把握老龄市场新动向，善于发现老龄产业新业态，及时总结产业运营新模式，从而更好的指导市场实践，推动产业发展。三要多举措。“条条大路通罗马。”要注重借助外脑，善于利用外部的智力资源，不断提高专业研究能力，增强自身的核心业务竞争力。要注意与研究机构和学者加强联系、密切协作，共同解决制约产业发展的重大理论和实践问题，形成创新成果，向政府部门提出政策性建议，为市场实践提供支持。要注重整合资源，发挥协会公信力，进一步加强与各方的联系，引导政府、市场、科研单位等的资源有效对接，促进政产学研有机融合。要注重学习借鉴，虚心学习先期老龄化国家发展老龄产业的成功经验，为国内的市场实践提供借鉴。要注重开拓创新，牢固树立创新意识，打破传统思维定势和既有知识局限，认真梳理人口老龄化的发展趋势，加强产业理论创新研究，不断提出新问题、剖析新矛盾、寻求新对策、采取新举措，引导老龄产业健康发展。四要大作为。“做事先立拏云志，当许人间第一流。”协会要服务于国家“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，服务于国家积极应对人口老龄化的战略决策，下大力气，出大手笔，有大作为。要积极参与老龄产业政策制定，推动完善老龄产业的准入、规范和标准制度，推动老龄产业创新发展，推动构建老龄产业人才培养体系。

王建军最后强调，中国老龄产业协会要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记初心使命，发扬光荣传统，以饱满的激情，昂扬的斗志，同心同德，凝智聚力，攻坚克难，开拓进取，在推动我国老龄产业发展的伟大征程中，发挥更大作用，取得更大成绩！