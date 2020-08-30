创新举措践行“光盘行动”（浪费可耻 节约为荣）

本报哈尔滨8月29日电 （记者张艺开、刘梦丹）为贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神，近日，黑龙江省文明办联合餐饮烹饪行业协会、饭店协会，发出“拒绝餐饮浪费”的倡议，并创新举措，邀请厨师为市民视频讲授如何在家中把“打包菜”做出新花样。

“把昨天打包的卤鸡胗等提前焯一下水，放在一旁备用。”镜头前，厨师张金春娴熟地示范着，瓜片、蛋液、蘑菇随着焯好的肉菜依次入锅，短短3分钟，原本平淡无奇的剩菜变成了美味佳肴。“这花式‘翻新’视频一学就会，不仅把打包回来的剩菜做得放心又美味，营养还更丰富了！”哈尔滨市民王晓慧竖起大拇指。

“您先尝尝，合口味的话再多拿，勤拿少取嘛。”黑龙江省佳木斯市机关餐饮中心服务班长刘桂杰笑眯眯地在取餐台旁提醒。餐饮中心设置了“光盘行动”监督员，大家都能做到主动提醒、礼貌表达，减少浪费的同时，不让对方感到难堪。

餐饮中心实行“浮动备餐制”。“全市的党政机关干部集中用餐，平均每天2000人左右，靠大数据，我们能更加节约食材。”佳木斯市直机关餐饮监管中心主任刘德卓介绍，根据每天用餐人数，中心备餐量会每日调整。万一备货不够怎么办？“我们会制作半成品，一旦系统显示刷卡就餐人数超过备餐量，我们能快速加工补菜。”刘德卓指着一旁的冷库，“半成品更好保存，有备无患，又不易变质浪费。”

在黑龙江的不少餐饮企业，“边角料”变废为宝的例子屡见不鲜。“香拌芹菜叶”“老醋香菜根”……哈尔滨市南岗区惠来餐馆老板娘吴女士笑着将一碟碟免费凉菜放到客人的餐桌上。吴女士说，这样做既能回馈顾客，又能减少浪费，餐馆正在研发更多这样的免费小菜。

《 人民日报 》（ 2020年08月30日 04 版）