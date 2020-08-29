 智能化为北京市民就医带来便利 

25秒内完成四项预检分诊、用6平方米“智能无接触发热哨点”解决80平方米才能实现的“三区两通道”、无接触视频复诊、送药机器人……在西城区德胜社区卫生服务中心，记者切实体验到智能化给市民就医带来的便利性。

无接触预检分诊 不会用手机也能25秒通过

要想进入德胜社区卫生服务中心，最先过的一道关就是智能无接触预检分诊系统。患者张奶奶在门口，先是将医保卡递到透明隔板另一侧的工作人员手中。两秒钟后，医保卡中的信息被读卡器记录到了电脑。随后，她摘下口罩对着透明隔板另一侧的摄像头，工作人员按下快门拍照。

注册成功后的张奶奶通过“扫脸”直接实现了健康宝和身份信息关联认证，她来到闸机前听从语音提示回答了有无发热、呼吸道等症状以及流行病学史情况，同步完成体温检测。闸机门自动开启，就这样，大约25秒，不会使用手机的张奶奶完成了预检分诊。

而帮助张奶奶便捷完成进院的操作系统叫做智能无接触预检分诊系统。这是德胜社区卫生服务中心探索疫情常态化防控的新举措之一。据了解，按照要求，各医疗卫生机构在患者进院之前务必做好预检分诊的“四件事”：流行病学史的调查、北京健康宝查询健康状态、身份信息登记、测量体温。

“我们每天有超过1400人的患者前来就诊，当初为了完成这四件事，专门配备了22名医护人员。再加上好多患者是60岁以上的老人，不太会使用智能手机，既加大了医护人员的工作强度，也使得分诊的时间过长。”德胜社区卫生服务中心主任韩琤琤说。为此，德胜社区卫生服务中心把“面对面”的工作全交给机器完成，通过联手专业部门开发“扫脸”查询健康状态的大数据库，同时完成健康状况查询、登记和测温三件事，实现了无接触智能预检分诊。

用6平方米解决

80平方米才能达成的目标

接下来，韩琤琤又把北青报记者带到了一个标有“智能无接触发热哨点”装备前，这个专门用于对发热患者进行体温筛查、信息登记、标本采集、隔离转诊、信息报告、空气消毒等的方舱从中间一分为二，各自只有3平方米，形成医生端方舱和患者端方舱两部分。医患方舱之间通过玻璃隔断相连，彼此相视但可全程不接触，通过电脑一体机和一键通可视电话等设备，医生与患者之间进行可视可听的无障碍交流。“我们仅用了6平方米，就解决了80平方米才能实现的清洁区、半污染区、污染区和人流通道、物流通道‘三区两通道’的院感管理目标要求，是全市的首创。”

病人大夫不见面 “送药机器人”来取药

而在全科室频诊室，前来就诊的人员进入后就坐在电脑前，与在科室里的大夫连接远程视频后，就可以问诊、开药及健康指导。那么，开药取药怎么办？楼道里穿梭着的“送药机器人”就派上了用场，行走于坐诊医生、药房之间，免去患者在医院中走动、排队取药的环节，病人不到10分钟就可测体温、预检分诊、登记、挂号、看病、处方打印、缴费、取药等一站式全流程服务。“此种模式，可以分流人群，避免病人聚集，减少交叉感染。目前采用视频复诊的门诊量已经占到中心门诊量的70%，有望继续扩大。”韩琤琤说。

家庭医生签约率已超96%

对于一家社区卫生服务中心，最重要的就是家庭医生的签约服务，“这种服务能有效增加患者与大夫之间的黏度与信任。”韩琤琤介绍说，中心一个医生团队要负责2000个签约人，为其提供生命全周期健康服务。

家住新明胡同的周自仲自从2015年签约成为谢妍大夫的病人后，就成了德胜社区卫生服务中心的“常客”。因为有些糖尿病并发症的反应，赶紧又挂了谢妍的号，谢妍询问了病情，给他新开了几样药，刚好同一个“医联体”的北大医院的汪波大夫有空闲，于是谢妍又与汪波打开了视频，就周自仲的病情进行了个小型会诊，这样周自仲心里更有底了。“原来我经常去大医院看病，路远不说，还不好挂号。自从签约后，步行个几分钟就能看上病，而且谢大夫还了解我的病情，如果出现严重的病情，就可以立即转诊到北大医院或人民医院，还时不时地来个会诊，真是太方便了！”

据了解，德胜社区卫生服务中心目前家庭医生的签约率已经超过96%。文/本报记者 解丽 摄影/本报记者 魏彤

延伸

西城区社区卫生布局“15分钟”服务圈

德胜社区卫生服务中心正是西城社区卫生服务的一个缩影。据了解，西城区规划设置社区卫生服务中心15个，社区卫生服务站82个，实现了“15分钟”服务圈。建立社区家庭医生团队271支, 家庭医生作为广大患者最方便、及时的求医对象，承担着常见病、多发病的诊疗与及时转诊、预防保健、康复治疗和慢病管理等一体化服务。

同时结合区情，西城区构建以“居家为基础、社区为依托、机构为补充、医养相结合”的老年医疗服务体系。经过多年探索，成功引领区域医疗卫生资源进入养老机构。目前，全区运营的38家养老机构与附近15个社区卫生服务中心及相关医院，通过医疗机构运营养老机构模式（指复兴医院和银龄老年公寓模式）、医疗机构和养老机构协议合作模式、养老机构内部设置独立医疗机构模式、联建模式等四种医养模式，完成了医疗和养老资源的结合，为老年人提供健康知识讲座、慢病管理和用药指导、鼻饲、导尿等服务。

此外，在疫情期间，271支家庭医生团队全部下沉社区，与15个街道259个社区居委会无缝隙对接，落实网格化管理责任。 文/本报记者 解丽