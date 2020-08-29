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青海：县域内一旦出现新冠疫情，4天内核酸检测全覆盖

张添福

2020年08月29日07:43 来源：中国新闻网

“9月底前，每个县(市、区)至少建成1至2家核酸检测实验室并投用”“保证县域内一旦出现疫情流行，4天内做到县域内核酸检测全覆盖……”中新网记者28日从青海省卫生健康委员会获悉，该省召开推进会，部署秋冬季新冠肺炎疫情防控工作。

青海省卫生健康委员会党组书记、主任苏全仁表示，要科学研判当前疫情防控面临形势任务，深刻认识当前做好疫情防控的极端重要性，要慎终如始抓好秋冬季新冠肺炎防控，坚决巩固好、维持住来之不易的疫情防控成果。

苏全仁说，要做好医疗救治准备，全省所有二级及以上综合性医院要规范设置预检分诊点、发热门诊和留观室，要按照总床位数的10%准备救治床位、按照不少于救治床位数的10%准备重症监护床位，配备与床位相匹配的重症救治设备。

对于核酸检测，苏全仁说，今年9月底前，每个县(市、区)至少建成1至2家核酸检测实验室并投用，保证县域内一旦出现疫情流行，4天内做到县域内核酸检测全覆盖。全省所有县级及以上疾控中心、二级以上综合性医院、传染病专科医院均要具备核酸检测能力，全省所有乡镇卫生院、社区卫生服务中心要具备核酸检测采样能力。

苏全仁表示，新冠肺炎疫情发生后，全省卫生健康系统充分展现了听党指挥、服务人民的职业素养，充分履行了治病救人、救死扶伤的崇高使命，充分体现了精诚团结、紧密协作的优良作风，充分发挥了党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用。(张添福)

(责编：董童、杨迪)


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