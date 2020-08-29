国家卫健委：防范惩治卫生健康统计造假 加强问责管理

据国家卫健委网站28日消息，国家卫生健康委发布关于加强卫生健康统计工作的指导意见，意见明确要防范惩治统计造假，各级卫生健康行政部门要会同有关部门加强监督检查和质控追溯，及时发现问题，依法予以纠正，伪造、篡改统计资料及其他统计违法行为应承担相应法律责任。

意见指出，要健全统计调查体系。加快建立包含医疗卫生、健康管理、养老、托幼等机构在内的，不重不漏、信息真实、更新及时、互惠共享的卫生健康统计基本单位名录库；积极整合以电子健康码为主索引，贯穿预防、治疗、康复、健康管理等环节的居民健康统计信息闭环；逐步构建以人民健康为中心，涵盖卫生健康资源、医疗健康服务、公共卫生安全、居民健康水平、健康影响因素、行业综合治理、健康产业发展等全方位，覆盖全生命周期的卫生健康统计调查体系。

意见明确，适当增加与重大疾病、重点人群、重要健康影响因素相关的统计调查项目及频次，提高健康中国行动中主要倡导性指标和预期性指标的可得性、有效性，满足监测评估需求。

在完善全国生命登记管理制度方面，意见指出，要加强人口监测，健全全员人口、出生登记、死亡登记信息的动态更新和校核机制，提高人口基础信息质量，为建立覆盖全生命周期的统计体系提供支撑。各级卫生健康行政部门要加强统筹协调，完善与教育、公安、民政、人社、统计、医保等部门的协同共享和比对核查机制；医疗卫生机构要履行上述生命登记信息的采集、更新等职责。此外，要适时组织开展老年人生活及健康状况、重点职业病与职业病危害因素、生育养育、烟草使用和控制等监测调查工作，为制定相关政策规划提供信息支撑。

意见强调，各地要建立防范和惩治统计造假、弄虚作假责任制，依法依规加强对本单位统计违纪违法行为的问责管理。各级卫生健康行政部门要会同有关部门加强监督检查和质控追溯，及时发现问题，依法予以纠正，伪造、篡改统计资料及其他统计违法行为应承担相应法律责任。