首届“樱花皮肤健康论坛”暨中日友好医院皮肤健康研究所在京成立

8月28日，“中日友好医院皮肤健康研究所成立仪式”暨“樱花皮肤健康论坛”启动仪式在中日友好医院临床研究所讲学厅举行。据悉，为进一步推动皮肤科学科建设发展，提升医院能力，由中日友好医院皮肤病与性病科发起，医院正式批复成立了中日友好医院皮肤健康研究所。

成立大会由中日友好医院党委书记周军主持，中日友好医院院长孙阳、安徽医科大学皮肤病研究所张学军、健康报社总编辑周冰、北京市医学会会长封国生、国家卫生健康委科教司副司长顾金辉分别致辞。

孙阳首先对参会的各位同道和相关交叉学科的与会人员表示感谢，并对中日医院以及中日医院皮肤性病学科的发展轨迹进行了简单的概述。他说：“此次中日友好医院组织促成皮肤健康研究所的成立，聘请国内外各方大家和领先任务，希望推进皮肤性病学科的进一步发展，搭建共享、公建、共赢的科教研平台。”

张学军指出，在此特殊情况下，皮肤学科领域内的各位教授、同道、新闻媒体等各界人士突破重重困难参加此次中日友好医院皮肤健康研究所的成立大会，体现了对于皮肤学科的重视和关心。除表达对中国皮肤性病学科的发展期望之外，张学军还牵头成立了教育部重点实验室“中日医院分中心”，致力于进一步加强资源共享和平台建设。

健康报社总编辑周冰以“医媒融合，关爱皮肤健康”为题，提出人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志，预防是最经济最有效的健康策略。中国的皮肤健康事业现已经有了长足的进展。在当前，除了满足皮肤病患者的诊治需求外，也要重视和加强皮肤健康的科普宣传，逐步对若干重大皮肤慢病展开科普推进工作。面向普通百姓——传播皮肤健康知识，面向患者群体——传播疾病防控知识，面向基层医生——提升规范诊疗能力，打造患者可以信任的团队。

北京市医学会会长封国生首先对医务工作者以及相关人员在此次疫情中所做出的卓越贡献表示感谢。封国生认为，在疑难复杂疾病的治疗，甚至是常见疾病的防治上，都需要多学科的协作和努力，而北京医学会愿意同京内外的各位同道一起，共同努力，一同促进北京乃至中国健康事业的长足发展。

嘉宾致辞环节最后，国家卫生健康委科教司副司长顾金辉结合切身经验，描述了此次新冠肺炎疫情所带来的影响，对比了2003年的“SARS”和2020年“新冠肺炎疫情”的应对以及处理速度，说明国家整体的健康卫生水平、应急机制以及科学研究能力已经得到了积极的实质性进展。此次疫情的初步胜利，不仅体现了国家对于医疗卫生事业的长期重视，也说明多学科协作得到了成功实践，强调成立科教研一体的研究机构的重要性，期待中日友好医院皮肤健康研究所的成立可以为中国的皮肤健康事业贡献一己之力。

崔勇教授发表主体报告，介绍了中日友好医院皮肤健康研究所将实施“科所合一”的管理模式，聘任全国权威专家组建学术委员会，整合特聘教授、客座教授、兼职教授、博士后和研究生资源。将在现有优势基础上，瞄准皮肤病学领域重大科学问题，设立6大研究方向，包括皮肤病人工智能研究、狼疮遗传学研究、银屑病发病机制与生物治疗研究、皮肤病中西医结合研究、美容护肤及相关产品研发、毛发疾病基础与临床研究。力争推动学科逐渐达到临床基础研究、新型治疗方案研发和科研成果转化等方面全国领先水平。

据了解，中日友好医院皮肤健康研究所由崔勇担任所长，张学军教授担任名誉所长。在皮肤病健康研究所成立仪式上，“健康皮肤三年计划”与“樱花皮肤健康论坛”联合启动。首期“樱花皮肤健康论坛”邀请到了北京大学人民医院张建中教授，上海交通大学医学院郑捷教授，山东第一医科大学附属皮肤病医院张福仁教授，北京大学第一医院李若瑜教授，北京协和医院晋红中教授进行专题分享。

最后，晋红中作了“炎症性皮肤病——传统治疗与生物治疗的历史转折”演讲。他总结说，目前免疫学领域发展迅速，不断推动医学研究和临床的进步，皮肤免疫领域发展方兴未艾，生物治疗出现后，免疫性皮肤病的治疗取得了巨大的进展；对比了外用、物理疗法、化学药物和生物治疗的优缺点和适应症，认为传统治疗和生物治疗有机结合：各自分工定位。