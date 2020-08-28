专家：科技创新助力智慧医疗健康发展

8月25日，为深入推进实施健康中国战略，加强和完善公立医院管理，引导公立医院进一步落实功能定位，提高医疗水平和医疗质量。在国家卫生健康委医政医管局的指导下，由人民网·人民健康、北京市医院管理中心主办的“公立医院高质量发展研讨会暨2020年公立医院高质量发展典型案例征集展示活动启动大会”在京举行。

在圆桌分享环节，以“加快科技创新，助力智慧医疗”为主题，来自不同医院的医学专家展开了精彩的交流与分享。

从治疗到“智”疗 互联网医疗释放巨大潜力

突如其来的新冠肺炎疫情，激发了数字经济的异军突起，大数据应用为百姓生活带来的便捷性及安全性，科技防疫成为战“疫”亮点，为疫情防控发挥了重要支撑作用。各家医院也纷纷向智慧医疗创新发力，互联网医院如雨后春笋般出现，开启了医院向智慧医疗发展新篇章。

云南省第二人民医院副院长刘建认为，互联网医疗必然是促进和满足群众对于生命健康需求的一个非常重要的创新利器和支撑保障，现阶段，我国医疗服务正从“信息化”迈向“智慧化”。

刘建表示，智慧医疗、互联网医院的最终目的并非代替现场就诊，信信化是医院发展的辅助工具，使医疗更好地为患者服务。“比如说预约挂号、检查、化验等，提前让患者通过在线服务提前预约，可以提高患者就诊效率和质量，节约患者个人时间。对于医院提高医疗质量、就诊效率、患者的满意度也很有帮助。”他说。

以智慧医院为核心 打造医疗服务新模式

刘建认为，目前，我国基层卫生信息化硬件设施全面改善、网络环境基本建立、基层系统效果初见成效，但发展中也面临业务功能应用参差不齐、纵向联通尚未实现、同级单位信息烟囱林立等诸多挑战。

浙江省人民医院党委委员副院长何强认为，信息化建设并不是简单的将医院经验管理流程电脑化，而是要通过信息化建设，进一步的规范化医院管理，进一步规范现代医院治理体系建设相关结构。

何强表示，智慧医疗科技创新是让医院更加智能化、便捷化。对智慧医院建设当中，一定要考虑到服务创新，让一线医护人员和管理人员享受到信息系统带来的便捷，真正让老百姓通过产品服务享受到优质、高效的就医体验。

以人为本 智慧医疗值得期待

“长久以来，患者在医院看病的时候总是带着很多现金、证件、社保卡、病例，建档、预约、缴费、问诊、检查、取药、报告，熙熙攘攘的人群，设备窗口永远在排队。”福建中医药大学附属第二医院院长陈立武说，在国家卫生健康委信息统计中心的大力支持下，我院率先上线三码融合，将电子健康码、医保结算码、就医支付码创新融合，居民到医院去就医，无需办理院内就诊卡或者携带社保卡，直接享受先诊疗后付费的医保一键结算、便捷就医体验。

陈立武介绍，以福建中医药大学附属第二医院为例，三码融合项目建成以后，主要实行以下七大成效：

第一，患者就诊时可以通过线上渠道或者自助机，自助注册申领三码融合码，患者可以使用手机实现一码就诊，免去办卡的烦扰。

第二，实行实名就医，通过统一身份证系统与三码融合码的结合，有助于推动视频认证、实名就医，能够有效提高实名制就医比例。

第三，线上多渠道结算，平台推送医疗结算信息实时到患者的手机，患者可以在线移动完成医保统筹加个人智慧的医疗费用结算，排队结算，节省了患者的时间，患者满意度大大提升。

第四，实现了就医指引，平台推送患者的就医指引信息到手机上，患者每次用码都会收到信息提醒，引导患者下一步的诊疗，为患者带来便捷舒心的就医体验。

第五，全区域的通用通行，以患者个人身份信息为索引，通过一次领码，实现在全省不同县区、不同医院各个基层卫生机构的通用，并实现信息的胡同互联，一次领码、多次使用，方便患者就医，为提升患者就医体验提供强大的信息化助力，同时有助于提高全省健康医疗服务水平。

第六，便捷查询用卡信息，基于实名体系和轻量级别的移动应用，患者在就医结束以后可通过医院查询用卡记录、就诊记录、预约记录、结算记录，实时追踪用卡的轨迹，保护患者的财产安全，为患者提供更好的医疗服务。

第七，建立健康信用体系机制。基于实名认证身份信息和个人医保账户，打造个人健康信用体系，真正实现了先诊疗后付费的服务模式。