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德拟继续加强口罩令实施力度 大型活动禁令或延至年底

2020年08月28日08:34 来源：中国新闻网

中新网8月27日电 据法新社27日报道，为遏制新冠疫情蔓延，德国政府计划更严格地实施口罩令，并至少在2020年年底之前禁止球迷在体育场观看比赛。

报道称，德国最近几周疫情蔓延迅速。为此，德国总理默克尔正在与德国16个联邦州的领导人举行会谈，从而就一系列将在全国范围内实施的措施达成一致。

据报道，新规定将要求，在商店或乘坐公共交通时，没有佩戴口罩的人将被处以最低50欧元的罚款。

另外，德国还计划把大型活动相关的禁令从10月底延长到12月31日。禁令范围将适用于各种场合，从节日、音乐会到有观众的大型体育赛事等。

据称，在新冠病毒感染率较低的地区，以及能够“保证参与者完全来自本地区或邻近地区”的情况下，上述禁令或将酌情放宽。

另外，对于规模较小的聚会，德国当局也希望将聚会人数限制为25人，并拟敦促民众注意保持社交距离，选择在“户外”而不是在室内进行聚会。

(责编：许心怡、崔元苑)


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