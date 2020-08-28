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成语里的中医：闻鸡起舞

熊  建

2020年08月28日08:28 来源：人民网－人民日报海外版

闻鸡起舞是一个很励志的成语，故事大家都不陌生，说的是东晋时期将领祖逖，年轻时就很有抱负，每次和好友刘琨谈论时局，总是慷慨激昂，满怀义愤。他们在每天一听到鸡鸣，就披衣起床，拔剑练武，刻苦锻炼，只为练得杀敌本领，为国效力。

从中医角度看，这个成语里展示了一种养生方式——晨练，蕴含着一个健康理念——早睡早起身体好，术语叫“夜卧早起”。

中医很重视晨练，要求一年四季都要坚持。《黄帝内经》就说了：春天，广步于庭；夏天，无厌于日；秋天，与鸡俱兴；冬天，必待阳光。晨练时间略有差异，但坚持这一点是必须的。

古人无法精准计时，就用鸡鸣之类的生物节律作为根据，也就是人们常说的“生物钟”。闻鸡起舞，那么鸡一般几点叫呢？俗话说“鸡叫三遍天就亮”，这一时段大概相当于早晨4点到6点之间。

现代研究支持晨练。从环境上说，早晨室外空气清新，饱含负氧离子，有利于调整血压、血糖，稳定情绪，改善睡眠。晨练有利于体内毒素和废物的排出，长期坚持，相当于长期给身体进行健康充电、增加生命力的储蓄。

今天城市里的上班族，很多人缺少晨练和其他形式的锻炼，造成身体素质下降，各种疾病高发，非常需要借鉴“刘琨与祖逖，起舞鸡鸣晨”的那股劲头。

闻鸡起舞的舞字，看上去就感觉很轻快，不那么累，说明不是剧烈运动。对于大众来说，晨练不管选择什么形式，都应该以温和不激烈为首选，尤其对于年纪大、体力差的人更是如此。

另外，晨练中如果出现一些异常信号，那就说明健康防火墙遇到了挑战，应该予以注意。比如，心率过快、胃肠绞痛，或许是过敏性休克的征兆；心率不增加，则预示心脏病的风险加大；规律性头痛、腹痛、胃痛等，应该考虑相关脏器的安危。毕竟，闻鸡起舞为的是报效祖国，可不能把自己先报销了。

(责编：李轶群、许晓华)


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