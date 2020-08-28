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李克强对社会救助工作作出重要批示强调

把困难群众的民生底线兜住兜牢

2020年08月28日08:28 来源：人民网－人民日报海外版

　　据新华社北京8月27日电  贯彻落实《关于改革完善社会救助制度的意见》视频会暨全国社会救助部际联席会议全体会议8月27日在京召开。中共中央政治局常委、国务院总理李克强对社会救助工作作出重要批示。批示指出：社会救助是扶危济困、救急救难的兜底性制度安排，是做好“六稳”工作、落实“六保”任务的重要内容，关系困难群众衣食冷暖，体现着一个社会的爱心和温度。各地区、各相关部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央、国务院决策部署，扛起人民至上的责任担当，用心用情抓好社会救助各项政策措施落实，及时了解困难群众的需求和难处，畅通救助渠道，设身处地、实心实招帮助他们渡过难关。当前特别要针对疫情和洪涝灾害等影响，加大对困难群众的救助帮扶力度，做好低收入群体基本生活保障的相关工作。要进一步动员方方面面力量，全社会形成救助合力，切实做到弱有所扶、难有所帮、困有所助、应助尽助，把困难群众的民生底线兜住兜牢，努力为人民谋幸福，努力为民族谋复兴。

(责编：李轶群、许晓华)


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