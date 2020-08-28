确保安全开学、正常开学、全面开学

“今年秋季学期处于常态化疫情防控下的特殊时期。科学谋划、部署安排秋季开学和秋冬季疫情防控工作，是全国教育系统最重要的任务。教育部要求确保安全开学、正常开学、全面开学。”8月27日的教育部新闻发布会上，教育部有关负责人说。目前，30个省份所有或部分地市已确定秋季开学时间，各地中小学、幼儿园在9月1日左右开学，与往年秋季开学时间大致相同。高校根据新老生、不同年级、不同地域分批次在8月下旬至9月开学。

完善预案——

全面恢复正常教育教学秩序

“近3亿师生将集中返校开学，特别是高校开学涉及超过千万师生跨地域流动，加大了疫情防控难度和传播风险。”教育部应对新冠肺炎疫情工作领导小组办公室主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰说。

当前，教育系统疫情防控形势具有如下特点：境外输入风险不断加大，国内潜在的输入传染源或可能残存的个别传染源导致疫情发生风险持续存在；秋冬季节是多种常见呼吸道传染病高发季节，增加了新冠肺炎早期发现、鉴别、诊断难度。“关键是早谋划、早部署，科学预判、完善预案、做好演练、及时查改。”王登峰介绍，目前已印发“高等学校、中小学校和托幼机构秋冬季新冠肺炎疫情防控技术方案”“做好2020年秋季学期教育教学和疫情防控工作”等文件，要求各地和学校建立完善疫情联防联控机制，做好防疫物资储备和校园环境卫生整治，“一人一档”制定返校学生信息台账。

王登峰强调，要“一校一策”制定完善校园突发疫情处置预案，做好应急演练，一旦发现疫情，第一时间隔离、第一时间报告，把影响降到最低。下一步教育部将督促指导各地和学校深入开展新时代校园爱国卫生运动，倡导和践行“一米线”、勤洗手、公筷制等卫生习惯和生活方式。

在线教学——

课程资源实现从“应急方案”到“精品课程”的升级

疫情期间，线上教育有效支撑了“停课不停学”工作。“我们把做好线上教学工作作为推进‘互联网+教育’的战略工程来看待，以教育信息化来引领、带动教育现代化。”教育部基础教育司司长吕玉刚说。

吕玉刚介绍，教育部依托教育质量高的地区、办学水平高的学校、教学水平高的教师和专业水平高的技术团队，系统开发了4000多节覆盖中小学所有年级、各门学科的秋季学期课程资源，并组织遴选了各类优质专题教育资源，通过国家中小学网络云平台和中国教育电视台陆续上线播出，实现了从疫情期间“应急方案”到“精品课程”的全面升级。目前，教育部已经确定了90个“基于教学改革、融合信息技术应用的新型的教与学模式”试验区，积极探索线上线下融合教学路径。同时，教育部指导中国教育电视台为52个贫困县近1.2万间教室配置了直播卫星接收设备，今年秋季学期将应用电视直播课堂模式，让北京的名师与52个贫困县教学点师生实现远程互动。

教育部高等教育司司长吴岩介绍，疫情期间，全国所有普通本科高校全部实施了在线教学，108万教师开出110万门课程，合计1719万门次；参加在线学习的大学生达2259万人，合计35亿人次。全国高校教学大数据监测显示，此次全国高校在线课程开出率达到91%，教师在线教学认可度达80%，学生在线教学满意率达85%。

吴岩表示，要优化在线教学服务平台，淘汰“水课”，打造“金课”，让新时代的高等教育质量有标杆、有榜样、有标准。

防治近视——

控制在线学习时长，鼓励健康用眼卫生用眼

教育部发布会上，王登峰公布了一组数字：今年6月，教育部对9省份14532人的调研显示，与2019年底相比，半年来学生近视率增加了11.7%，其中，小学生近视率增加了15.2%、初中生近视率增加了8.2%，高中生近视率增加了3.8%。从每天上网课总时长1小时以内、1到2.5个小时、2.5到4个小时、超过4小时这4种情况来看，近视检出率不一样，分别为45.8%、49.3%、62.4%和76.7%。此外，教育部还调研了非学习目的看视频时间对近视检出率的影响，不超过1小时、1到2.5小时、2.5到4小时、4小时以上这4种情况，近视检出率分别是50%、58%、63%和73%。

王登峰介绍，新学期开学后，要控制在线学习时长，原则上要求小学不超过2小时、初中不超过3小时、高中不超过4小时，要求中小学生每天课外至少有一小时的户外活动和体育锻炼时间，鼓励孩子们健康用眼、卫生用眼。

根据教育部会同国家卫健委等八部门制定的《综合防控儿童青少年近视实施方案》，儿童青少年近视防控工作、总体近视率和体质健康状况纳入政府绩效考核，儿童青少年身心健康、课业负担等纳入国家义务教育质量监测评估体系。吕玉刚介绍，中小学校要有针对性地持续加强学生心理健康教育，上好一堂专题心理辅导课、开展一次全面谈心谈话、健全一项学生心理健康报告制度、组织一系列校园文化活动，及时排查师生心理状况，提高心理疏导服务的针对性、实效性。

《 人民日报 》（ 2020年08月28日 07 版）