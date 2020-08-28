讲述埃中合作抗疫故事

埃及历史古迹上点亮中国五星红旗，中方派专机向埃及运送抗疫物资；两国医学专家多次举办视频会议，交流抗疫经验和做法……日前，在埃及举行的“在线抗疫说汉语”短视频比赛上，来自全国各地的选手讲述了一个个埃中合作抗疫的故事。

“中国疫情防控取得重大战略成果，为各国抗疫提供了重要参考和借鉴。”获得三等奖的爱资哈尔大学中文系学生尤素福表示，中国政府及时果断采取防控举措，方舱医院建设展现“中国速度”，新科技充分应用为抗疫成效提供保障。“中国人民在抗疫斗争中凝聚起强大的团结力量，每个人都在坚守，各尽其责。如今，中国经济社会秩序加快恢复，为其他国家战胜疫情带来信心。”艾因夏姆斯大学学生马克说，“中方向埃及援助医疗设备和物资等，以实际行动给予我们温暖。埃中守望相助、紧密携手，一定能战胜疫情。”

“阿拉伯谚语说‘困难时出现的朋友才是真朋友’，中国人讲‘患难见真情’。面对疫情，埃中两国通过各种方式表达对彼此的支持和帮助。”娜妮·阿卜杜是年龄最大的参赛选手，1990年她从艾因夏姆斯大学中文系毕业时，当时埃及开设中文专业的院校只有这一所。现在埃及开设中文专业的高校日益增多，学习中文的埃及人也越来越多。“埃中各领域交往日益频繁，我们的美好情谊不断深化。相信在双方团结协作战胜疫情后，埃中友好合作将更密切。”

（本报开罗8月27日电）

《 人民日报 》（ 2020年08月28日 03 版）