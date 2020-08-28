“最美医生”王文涛：向“虫癌”宣战

2006年，四川大学华西医院肝脏外科副主任王文涛到四川省甘孜州巡回义诊，看到当地很多群众饱受包虫病的折磨，而基层医院的医生底子薄、医疗水平不高，很难为患者解决病痛。

“以前，当地医院不能独立做大手术，村民很少能得到有效治疗，很多村民因为肝包虫病致残甚至死亡，作为医生，我应该为他们做一点事情。”王文涛回忆说。

从此，他就再也没放下过那里的患者。10多年来，他不时趁假期或巡诊的机会去藏区做手术，近5年来，更是几乎每个月都要去一次藏区，查房、办讲座、手把手教基层医生做手术。

包虫病分为囊型和泡型，泡型包虫病患者若得不到及时的治疗，10年病死率可达94%，又被称为“虫癌”。在我国，此病高发地区是西部藏、牧区，四川省甘孜州石渠县的患病率一度高达12%，包虫病成为当地人因病致贫的重要原因。王文涛说，全国直接受包虫病威胁的有上百万人。

王文涛介绍，包虫病是一种人畜共患的寄生虫传染病，主要发生在肝脏，目前没有特效药，只能靠手术来治疗。患者大部分来自藏区，卫生意识比较弱，加之地域、文化、交通、生活习惯等因素影响，患者来就诊时，一般已经是中晚期。

肝包虫病尤为凶险，许多患者就诊时，大部分肝脏已被侵蚀。而肝脏是人体的核心器官，涉及到血管、胆管、静脉等重要管道，是普部外科手术中最凶险的部位。诸多原因使得该病的手术风险高、难度大。

到了病程后期，患者肝脏附近的重要管道都被侵犯，非常危险，但又难以通过传统的手术进行治疗。经过探索，王文涛成功运用“体外肝切除联合自体肝移植技术”——把患者的肝脏拿到体外，切掉病变部位，再将剩余的肝脏修补起来，植回体内。这个技术的理念是20世纪80年代由德国科学家提出的，在我国，清华长庚医院董家鸿院士最先将其用于治疗肝包虫病。

王文涛介绍，这类手术很复杂，需要多学科合作，手术费时很长，要10-12个小时，难度也比较高。但好在肝脏是患者自己的，没有排斥反应。这样的手术，王文涛已成功完成了92例，他的团队也是世界上完成这一复杂手术最多的团队。王文涛说，国内同时有器官移植技术和肝脏外科经验的医生不多，这两种技术对肝包虫病的手术都非常重要。王文涛还把这一技术推广到青海、新疆、甘肃等省的医院，到那里演示手术。

2014年3月，王文涛接诊过一个来自西藏自治区昌都市的姑娘，患者二十多岁，骨瘦如柴，腹部有个大包块并且长期疼痛，还出现了严重的黄疸。“当时她的肝功能已经不全，生命几乎要进入倒计时阶段了。”

患者跑了很多医院，最终辗转找到王文涛。王文涛和团队先给她“降黄”——把胆汁临时引出来，让黄疸降低一些，改善肝的储备功能，然后才敢做手术。十几个小时后，王文涛成功挽救了这个年轻的生命。如今，患者已经恢复健康并结婚生子。

王文涛认为，自己的能力再强，精力也有限，做不了太多事，而培养当地医生才最关键。如果把技术教授给基层医生，让他们有很好的服务能力，就相当于播下了希望的种子，患者在家门口就能接受更好、更安全、更高效、更高质量的治疗。“这是造福一方的事。”

为此，王文涛先做了调查研究，再有针对性地制定实施方案。比如，基层医院以前为什么不能做肝包虫病手术，存在哪些技术领域的问题，如何攻关；怎么让包虫病得到根治；包虫病晚期不能治疗的情况下，有什么方法延长患者生命；如何加强老百姓对基层医院医生的信任等。

在王文涛常去“传帮带”的甘孜州医院，原来只有一两位医生能开刀，现在有七八位医生可以做四级手术（技术难度大、手术过程复杂、风险高的手术——记者注）。以肝包虫病手术为例，过去全州一年只能做20多例，现在一年能做300-500例。王文涛还带去了各个科室的医生，帮助当地医院多学科、全方位进步。

基层医院大都地处高原，王文涛常常要开车走七八个小时的山路才能到达，路上常会遇到堵车、下雨、下雪甚至泥石流。高海拔让王文涛夜里难以入睡，两三个小时就醒一次。因为高原反应，王文涛不得不一边吸氧一边做手术，十几个小时的手术时间显得更漫长。

基层医生尊称王文涛为“老师”，说他是“没有架子的大专家”，渴望跟他学习，常打电话问他什么时候来。在王文涛到来前，医生们会为他安排好住处，知道他睡不好，还把氧气瓶送进房间……当地居民腼腆、不善表达，常常给王文涛献上哈达，或是冲他憨憨一笑，或是摘帽弓腰以示感谢。

“这么多年，很感动，民族地区的村民和医生都很暖心，我很愿意帮他们，也很欣慰基层医院的服务能力已经越来越强。”王文涛说。

中青报·中青网记者 张曼玉 来源：中国青年报