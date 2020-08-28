告诉你 为啥秋天的蚊子猛于虎

8月20日，是世界蚊子日。这可不是为了表彰蚊子叮人而设立的纪念日，而是为了提高公众对疟疾以及其他蚊子传播疾病的认识而建立的。

别以为入了秋，蚊子的嘴一“开花儿”就不能再叮人了。你有没有感觉到盘旋在屋里的“吸血鬼”更多了，且进攻也更猛烈了呢？大家可能不知道，这时候蚊子大军不仅不会因天凉而偃旗息鼓，而且还在加倍努力为越冬做准备。今天，北京市疾控中心的专家就来给大家讲讲，为啥秋天的蚊子猛于虎。

注意啦！

蚊子正在疯狂补营养

北京市疾控中心的监测显示，北京的蚊虫高峰期是每年的6、7、8三个月。入秋后，9月份的蚊虫密度一般比8月份降低约30%-40%，但是为什么蚊虫叮咬人的现象依然较多呢？主要是以下两个原因。

一方面， 进入秋季后，昼夜温差大，入夜后温度较低，蚊虫需要进入温度相对较高的室内以保持正常体温，从而造成居民在家中被蚊虫叮咬的机会较多。

另一方面，蚊子们要吃好喝好为过冬做准备。 你没听错，蚊子也越冬。专家介绍，北京市居住环境常见的蚊虫，一种是淡色库蚊，另一种是白纹伊蚊，也就是我们常说的“花蚊子”。淡色库蚊可以以成虫形态越冬，白纹伊蚊则以卵的形式越冬。前者需要在越冬前积累足够的营养保证安全越冬，后者则需要足够的营养以满足产卵的要求，这就导致了在此阶段蚊虫必须增加其吸血的频率与吸血量，这也是秋后蚊虫叮咬依然凶猛的原因。

拍死一只越冬蚊

等于消灭千个“蚊二代”

你有没有过这样的经历？大冬天蒙着被睡觉，脸上竟然被叮了个包，而且还挺痒痒。告诉你，这很有可能是潜伏在你家的越冬蚊干的。

这是蚊虫对气候季节性变化而产生的一种生理适应现象。如前所述，北京地区主要蚊种中，淡色库蚊、中华按蚊常以成蚊越冬；白纹伊蚊多选择在各种容器内和废旧轮胎中以卵越冬。白纹伊蚊越冬卵壳较厚，抗干抗寒能力很强。实验数据表明，即使越冬卵冰冻或干燥时间长达5个月，如遇适当条件，仍可成功孵化；而三带喙库蚊的越冬方式有当地休眠静止越冬和滞育季节回迁两种；淡色库蚊成蚊越冬方式有滞育和静止两种。有实验证明，栖息于地下建筑内的淡色库蚊，因气温均在10℃以上，导致大部分蚊虫并不进入越冬状态。当温度处于10℃-15℃时，淡色库蚊成蚊会飞出越冬场所搜寻血源。这可能就是你大冬天还挨咬的原因。

在蚊虫防制中有一个通俗的说法，杀灭一只“越冬蚊”，等于消灭1000多个“蚊二代”。越冬蚊数量的多少将直接影响来年夏季蚊虫密度的高低。因此，消灭越冬蚊，可以有效降低夏季蚊虫密度，预防登革热、乙脑等蚊媒传染病的发生，创造健康洁净的生活环境。

越冬蚊活动能力弱、抵御能力差、聚集范围集中，秋冬季节是较易被杀灭的时期。蚊子大军扎堆猫冬，都藏哪儿了？疾控专家介绍，影响成蚊越冬的主要因素有温度、湿度、光照和风速等。研究表明，气温相对较高、湿度较大、气流速度较低且光线较弱是成蚊越冬最适宜的气候条件。越冬成蚊主要藏匿于防空洞、空关房屋、花房、地下车库和暖气热力管井等处。

蚊子咬人也“错峰”

不看血型但青睐这四类人

蚊子都喜欢晚上咬人吗？其实不然。不同的蚊子有不同的活动时间，蚊子也是讲究错峰吸血的。北京青年报记者从北京疾控中心获悉，不是所有的蚊虫都在晚上骚扰人。一般人们常见的蚊子中，库蚊、按蚊喜欢在晚上叮人，而伊蚊却喜欢在白天叮人。

A型血的人更受蚊子青睐吗？其实不会，蚊子寻找吸血对象不是依靠血型。蚊子寻找吸血对象是靠人体排出的二氧化碳量、散发的体味、体温等多种混合因素找到人类的。蚊子对新陈代谢旺盛、出汗多、体味大的情有独钟，比如婴孩、孕妇、爱出汗、身体健壮的男生蚊虫比较喜欢。

天凉了，蚊子也正在挑选自己的越冬场所，更愿意进入室内。疾控专家介绍，居家灭蚊首先要完善防蚊设施，检查修缮自家的纱窗、纱门。其次，尽量使用物理防治，如使用蚊帐、灭蚊灯、电蚊蝇拍等物理方式予以杀灭。最后，在了解正确使用方法后，也可以使用液体蚊香、气雾罐等杀灭成蚊。

此外，户外活动尽量着浅色衣物，长衣长裤，可以抹一些驱蚊剂或使用含有效驱蚊成分的（如避蚊胺和驱蚊酯）驱蚊花露水。 文/本报记者 李洁